Korona znów w centrum uwagi. Ruchy Norges Bank na rynku walutowym
28 listopada 2025 12:35
Sprzedaż NOK jest związana z przepływami budżetowymi państwa. Fot. Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix (CC BY-NC-SA 4.0)
Norwegia otrzymuje wpływy zarówno w NOK, jak i w innych walutach. Część środków służy pokryciu planowanego deficytu budżetowego. Pozostała trafia do funduszu majątkowego.
Zakup koron na potrzeby dywidendy
Bank centralny kupuje więc koronę, by zabezpieczyć transfer. Połączenie obu operacji prowadzi do dziennej sprzedaży netto na poziomie 24 mln NOK.
Działania rynkowe bez interwencji
W najbliższych tygodniach rynek będzie śledził, jak zapowiedziane operacje wpłyną na płynność i przepływy środków w systemie finansowym.
