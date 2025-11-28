Sprawdź

Biznes i gospodarka

Korona znów w centrum uwagi. Ruchy Norges Bank na rynku walutowym

Redakcja

28 listopada 2025 12:35

Korona znów w centrum uwagi. Ruchy Norges Bank na rynku walutowym

Sprzedaż NOK jest związana z przepływami budżetowymi państwa. Fot. Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix (CC BY-NC-SA 4.0)

Norges Bank ogłosił, że do 12 grudnia będzie sprzedawać netto 24 mln NOK dziennie. Informacja znalazła się w najnowszym komunikacie instytucji. W listopadzie bank centralny również sprzedawał 24 mln NOK dziennie. W poprzednich miesiącach decydował się jednak na zakup waluty. Zmiana wynika z aktualnych potrzeb budżetowych państwa.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Pierwsza część operacji obejmuje sprzedaż 150 mln NOK dziennie na rzecz państwa. Transakcje są powiązane z wykorzystaniem części przychodów z ropy w budżecie oraz z oszczędnościami przekazywanymi do Funduszu Emerytalnego Norwegii.

Norwegia otrzymuje wpływy zarówno w NOK, jak i w innych walutach. Część środków służy pokryciu planowanego deficytu budżetowego. Pozostała trafia do funduszu majątkowego.
Zakup koron na potrzeby dywidendy

Drugi komponent to codzienny zakup 126 mln NOK. Środki mają sfinansować wypłatę dywidendy dla państwa. Norges Bank zatwierdził w grudniu 2024 r. dywidendę w wysokości 30,1 mld NOK.

Bank centralny kupuje więc koronę, by zabezpieczyć transfer. Połączenie obu operacji prowadzi do dziennej sprzedaży netto na poziomie 24 mln NOK.
Część norweskich przychodów pochodzi z walut obcych.

Część norweskich przychodów pochodzi z walut obcych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Działania rynkowe bez interwencji

Przeprowadzane transakcje walutowe nie są interwencją rynkową. Nie mają na celu wpływania na kurs korony. Stanowią standardowy element obsługi przepływów związanych z budżetem i funduszem majątkowym.

W najbliższych tygodniach rynek będzie śledził, jak zapowiedziane operacje wpłyną na płynność i przepływy środków w systemie finansowym.
0
0
0
0
0
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Warren
23 minut temu
Bardzo dobry ruch ze strony Państwa.
1
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

