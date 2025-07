Śledzie i ziemniaki zamiast krewetek? Tak wyglądałaby wojenna dieta w Norwegii

W razie wojny Norwegowie mogą zostać zmuszeni do radykalnej zmiany diety. Jak wynika z analizy ekspertów, kraj ma znaczny potencjał żywnościowy oparty głównie na produkcji ryb i uprawach ziemniaków. Podkreślają, że śledź i ziemniaki mogłyby stanowić podstawę codziennych posiłków w czasie kryzysu. Wskazują też na konieczność ograniczenia importowanych produktów i przestawienia się na lokalne surowce.

W obliczu wojny lub poważnych zakłóceń w dostawach żywności, Norwegowie musieliby ograniczyć spożycie mięsa, słodyczy i owoców tropikalnych. Dieta oparta na ziemniakach, warzywach korzeniowych i rybach – głównie śledziu – byłaby dostępna i dostosowana do krajowej produkcji.



Zmiana ta nie wynika z modnych trendów, lecz z realnych potrzeb i możliwości gospodarki żywnościowej Norwegii. Geir Ove Ystmark, dyrektor generalny Seafood Norge podkreśla na łamach Nettavisen, że to, co kraj importuje na co dzień, można częściowo zastąpić rodzimą produkcją. Taka strategia mogłaby zapewnić ciągłość zaopatrzenia w sytuacjach nadzwyczajnych.