Skutki uboczne szczepionki na koronawirusa niebezpieczne dla najciężej chorych seniorów: służba zdrowia bada pierwsze przypadki śmierci

Norweska Agencja Leków opublikowała raport dotyczący powikłań po otrzymaniu szczepionki na koronawirusa. Do 14 stycznia odnotowano występowanie skutków ubocznych u 29 osób. Odnotowano również 23 zgony. Organy norweskiej służby zdrowia zbadają, czy szczepienie przyczyniło się do śmierci którejś ze zmarłych osób.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) oraz Norweska Agencja Leków zbadały do 14 stycznia 13 przypadków zgonów. – Z raportów wynika, że często występujące skutki uboczne szczepionek, takie jak nudności i gorączka, mogą prowadzić do śmierci najsłabszych pacjentów – przyznaje Sigurd Hortemo, główny lekarz Norweskiej Agencji Leków. Przedstawiciele obu instytucji przyznają też, że znane skutki uboczne szczepienia mogą być niebezpieczne dla osób cierpiących na choroby przewlekłe. Szczególnie narażone są osoby powyżej 85 roku życia. Zwracają też uwagę, że w szczególnych przypadkach to lekarz rodzinny powinien ocenić, czy pacjent kwalifikuje się do szczepienia, czy może mu ono zaszkodzić.