Para królewska przyjęła pierwszą dawkę szczepionki: ruszył powolny proces szczepień w Norwegii

Do 13 stycznia udało się zaszczepić 25 tys. Norwegów, poinformowała norweska służba zdrowia. Żmudnie przeprowadzany proces spotkał się z krytyką, na którą odpowiedzieli rządzący. Z kolei pracownicy pałacu opublikowali wiadomość, w której informują o przyjęciu szczepionki przez parę królewską.

Norwegia nie radzi sobie z procesem szczepień?

Do 15 stycznia udało zaszczepić się 25 tys. mieszkańców kraju fiordów. W tym samym czasie pierwszą dawkę przyjęło ponad 100 tys. Szwedów i Duńczyków. Przyczyny powolnego procesu wyjaśnił Geir Bukholm, odpowiadający za kontrolowanie chorób zakaźnych w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego (FHI). – Przyjęliśmy wcześniej zaplanowane dla Norwegii tempo. Szczepionki, które w tym tygodniu trafiły do kraju, dopiero w kolejnym zostaną rozdysponowane do poszczególnych gmin. W związku z tym, mamy tydzień do tyłu. Poza tym, chcemy mieć pewność, że każda zaszczepiona osoba będzie miała możliwość przyjęcia w odpowiednim czasie drugiej dawki – skomentował Bukholm. Norwegia dysponuje 136 tys. dawek szczepionki. 50 tys. trafiło do gmin, a 45 tys. do szpitali i placówek medycznych. Część pozostałych jest przechowywana w magazynach i zostanie użyta jako druga dawka.