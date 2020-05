Skutki epidemii mają pozytywny wpływ na globalny klimat? Naukowcy opublikowali wyniki badań

Nawet o 17 procent spadła światowa emisja gazów cieplarnianych CO₂ w wyniku działań przeciw koronawirusowi. Badania przeprowadził Glen Peters, związany z Centrum międzynarodowych badań klimatu i środowiska CICERO (Senter dla klimaforskning), założonym w 1990 roku w Oslo. Obserwacje wydalanego do atmosfery CO₂ prowadzone były od 1 stycznia do 30 kwietnia tego roku. Z przeprowadzonych badań wynika, że 7 kwietnia tego roku liczba emitowanego dziennie CO₂ wynosiła 83 mln ton. To o 17 mln mniej niż w zeszłym roku. – To ogromna liczba. Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego na co dzień – powiedział NRK lider badań, Peters.



Naukowcy oszacowali, że w zależności od tego, jak szybko światowa gospodarka się odrodzi i jak długo zachowane zostaną środki walczące z wirusem, przez cały bieżący rok emisja może spaść na poziom 4-7 proc.