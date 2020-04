Pierwsza stacja kolejowa w Norwegii zasilana odnawialnymi źródłami energii

Zielona energia przez ćwierć wieku

Bane NOR informuje, że trwałość paneli słonecznych to minimum 25 lat. Przez ten okres powstanie ok. 2,5 mln kWh energii, która - zgodnie z szacunkami - wystarczy, by przez ćwierć wieku zasilać stację kolejową w Drammen.



Poniżej: Po 15-17 latach panele słoneczne wytworzą taką ilość energii, że zwrócą się koszty ich zakupu, szacuje Bane NOR.