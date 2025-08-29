Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Skrajny prawicowiec przyznał się do zabójstwa, ale twierdzi, że nie ponosi winy. „To był akt polityczny”

Emil Bogumił

29 sierpnia 2025 11:26

Kopiuj link
Na zdjęciu: 18-letni podejrzany Djordje Wilms i Tamima Nibras Juhar. Norweskie prawo pozwala na identyfikację osób w sprawach ważnych dla opinii publicznej.

Djordje Wilms, 18-letni mieszkaniec Oslo, przyznał się do zabójstwa 34-letniej Tamimy Nibras Juhar, lecz nie uważa się za winnego. Twierdzi, że jego czyn miał charakter polityczny i dlatego nie podlega odpowiedzialności karnej. Podczas przesłuchań ujawnił również plany ataku na meczet w Hønefoss, jednak policja i służby bezpieczeństwa oceniają, że realne szanse na jego realizację były minimalne.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Wilms, oskarżony o zabójstwo pracownicy placówki opiekuńczej na Kampen w Oslo, przyznał się do czynu, ale zaprzecza, że można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Jego obrońca, Petter Mandt, podkreśla, że klient uznaje zabójstwo za akt polityczny, a nie przestępstwo. Sam Wilms jest świadomy, że zarówno prawo, jak i opinia publiczna mogą oceniać sytuację inaczej. Kolejne przesłuchanie 18-latka zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek.
Norweskie służby ujawniają. Tyle osób jest na liście obserwowanych skrajnych prawicowców i islamistów

Podejrzany związany ze skrajną prawicą

Do tragedii doszło, gdy 34-letnia Tamima Nibras Juhar pełniła nocną służbę jako pracownica mieszkań chronionych. Ofiara została znaleziona martwa, a Wilms, który mieszkał w tej samej placówce, został szybko zatrzymany przez policję. W toku śledztwa potwierdził, że jego działania były motywowane przekonaniami politycznymi. Z ustaleń wynika również, że Wilms znajdował się wcześniej na liście obserwowanych przez PST jako osoba związana ze środowiskiem skrajnej prawicy, co rzuca dodatkowe światło na jego motywacje.
18-latek został aresztowany na cztery tygodnie, w tym dwa w izolacji. Wstępne obserwacje nie wykazały zaburzeń psychiatrycznych. Śledczy nie wykluczają dalszych obserwacji pod tym kątem.

Norweskie prawo pozwala na identyfikowanie osób podejrzanych w tego typu sprawach karnych.

Norweska policja zakwalifikowała zabójstwo 34-letniej Tamimy Nibras Juhar w Oslo jako akt o charakterze terrorystycznym. Śledczy podkreślają, że 18-letni Djordje Wilms, który przyznał się do dokonania zabójstwa, motywował swoje działanie względami politycznymi.

Zeznania podejrzanego obejmują również deklarację planowanego ataku na meczet w Hønefoss, co dodatkowo wzmacnia kwalifikację czynu jako związku z terroryzmem i ekstremizmem prawicowym. Policja prowadzi dochodzenie przy współpracy z PST i zapowiada pełną ocenę stanu psychicznego Wilmsa.

18-latek planował kolejny zamach

Podczas przesłuchań Wilms ujawnił także zamiar przeprowadzenia ataku na meczet w Hønefoss. Policja podkreśla jednak, że jego możliwości dokonania takiego czynu były bardzo ograniczone – brakowało mu dostępu do broni, współpracowników oraz dowodów na jakiekolwiek przygotowania.

Funkcjonariusze wskazują, że plany te pozostawały w sferze deklaracji, a nie realnych działań. Równocześnie analizowane są wcześniejsze aktywności podejrzanego, aby ustalić, czy miał on powiązania z innymi osobami o podobnych poglądach.
