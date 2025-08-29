Skrajny prawicowiec przyznał się do zabójstwa, ale twierdzi, że nie ponosi winy. „To był akt polityczny”
29 sierpnia 2025 11:26
Na zdjęciu: 18-letni podejrzany Djordje Wilms i Tamima Nibras Juhar. Norweskie prawo pozwala na identyfikację osób w sprawach ważnych dla opinii publicznej.
Podejrzany związany ze skrajną prawicą
18-latek został aresztowany na cztery tygodnie, w tym dwa w izolacji. Wstępne obserwacje nie wykazały zaburzeń psychiatrycznych. Śledczy nie wykluczają dalszych obserwacji pod tym kątem.Norweskie prawo pozwala na identyfikowanie osób podejrzanych w tego typu sprawach karnych.
Norweska policja zakwalifikowała zabójstwo 34-letniej Tamimy Nibras Juhar w Oslo jako akt o charakterze terrorystycznym. Śledczy podkreślają, że 18-letni Djordje Wilms, który przyznał się do dokonania zabójstwa, motywował swoje działanie względami politycznymi.
Zeznania podejrzanego obejmują również deklarację planowanego ataku na meczet w Hønefoss, co dodatkowo wzmacnia kwalifikację czynu jako związku z terroryzmem i ekstremizmem prawicowym. Policja prowadzi dochodzenie przy współpracy z PST i zapowiada pełną ocenę stanu psychicznego Wilmsa.
18-latek planował kolejny zamach
Funkcjonariusze wskazują, że plany te pozostawały w sferze deklaracji, a nie realnych działań. Równocześnie analizowane są wcześniejsze aktywności podejrzanego, aby ustalić, czy miał on powiązania z innymi osobami o podobnych poglądach.
