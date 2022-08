SAS ucieszył się zbyt szybko? Piloci mogą przystąpić do kolejnego strajku

Członkowie organizacji zrzeszających pilotów pracujących dla SAS głosują nad przyjęciem warunków wynegocjowanych w trakcie lipcowych rozmów. Na podjęcie decyzji w sprawie układu zbiorowego mają czas do końca 5 sierpnia. Odrzucenie oferty może wiązać się z rozpoczęciem kolejnego strajku.

– Nową umowę i okoliczności jej zawarcia przedstawiliśmy członkom organizacji najlepiej jak potrafimy. Sami muszą zdecydować, czy uważają, że możliwe jest osiągnięcie lepszego wyniku poprzez odrzucenie porozumienia i ponowne wejście w konflikt – skomentował 2 sierpnia Roger Klokset, lider norweskiego Stowarzyszenia Pilotów SAS. Na łamach Din Side przyznał także, że głosowanie odbywa się w formule online. Członkowie czterech organizacji muszą podjąć decyzję do końca 5 sierpnia. Wyniki głosowania będą znane 6 lub 7 sierpnia. Jeśli nie przystaną na warunki układu zbiorowego, nowy strajk może rozpocząć się 11 sierpnia.

Piloci SAS wypracowali porozumienie 19 lipca, po dwóch tygodniach strajku. Pięcioletnia umowa to najdłuższy odnotowany przez norweskie związki zawodowe kontrakt. Już wcześniejszy układ zbiorowy – trzyletni – uznawany był za ewenement w skali krajów nordyckich. Obie strony sporu były jednak zadowolone z efektów dwutygodniowych negocjacji.

Wyrażenie zgody na pięcioletni układ zbiorowy oznacza, że piloci stracą w tym okresie możliwość organizowania strajku.Fot. VanderWolf Images - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego

Podejście kierownictwa SAS do negocjacji było wielokrotnie krytykowane przez przedstawicieli związków zawodowych. Pierwotne założenia rozmów – propozycja 10-letniego układu zbiorowego – nazwano m.in. powrotem do 1922 roku. Lipcowe protesty pilotów dotknęły około 300 tys. pasażerów. SAS tracił dziennie od 100 do 130 mln NOK.



