SAS redukuje loty i zawiesza niektóre połączenia

Skandynawskie linie lotnicze w komunikacie prasowym z 3 marca poinformowały o ograniczeniu lotów do północnych Włoch, a także zawieszeniu wszystkich połączeń do Hong Kongu. Decyzja SAS jest związana z wybuchem epidemii wirusa COVID-19.

Linia lotnicza poinformowała, że nadal będzie wykonywać połączenia z Norwegii do północnych Włoch, tyle że zmniejszy się liczba lotów na tej trasie. Przedstawiciele SAS twierdzą, że w związku z wybuchem we Włoszech epidemii koronawirusa znacznie zmalało zainteresowanie pasażerów podróżami w tym kierunku.



Od 5 marca SAS zawiesza też loty do Hong Kongu.