Samotność po norwesku. Rezygnują z kultury, bo nie mają z kim się bawić
23 lutego 2026 12:11
Wielu badanych deklaruje chęć częstszego korzystania z kultury w 2026 roku. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Brak towarzystwa ogranicza uczestnictwo
Według przedstawicieli Virke motywacja do udziału spada, gdy brakuje wspólnoty. Badanie pokazuje, że relacje i przynależność są ważniejsze niż cena czy program wydarzenia. Organizacja zwraca uwagę na znaczenie inicjatywy w zapraszaniu innych. Dla wielu osób może to mieć wpływ na codzienne funkcjonowanie.
Czas ważniejszy niż pieniądze
Jedną z głównych barier pozostaje brak czasu. Dotyczy to szczególnie młodych dorosłych i rodziców małych dzieci. Codzienne obowiązki zawodowe i rodzinne ograniczają możliwości planowania wyjść. Uczestnictwo w kulturze przegrywa z innymi aktywnościami i presją czasu.
Badanie pokazuje także różnice demograficzne. Kobiety oraz osoby starsze wykazują wyższe zaangażowanie w kulturę. Mieszkańcy dużych miast częściej korzystają z oferty, choć jednocześnie mają wyższe oczekiwania. W mniejszych miejscowościach większe znaczenie mają kwestie logistyczne i odległości. Respondenci deklarują też większą selektywność w wyborze wydarzeń, ale jednocześnie lojalność wobec wybranych form uczestnictwa.
