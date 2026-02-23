Strona korzysta z plików cookies

Samotność po norwesku. Rezygnują z kultury, bo nie mają z kim się bawić

Redakcja

23 lutego 2026 12:11

Samotność po norwesku. Rezygnują z kultury, bo nie mają z kim się bawić

Wielu badanych deklaruje chęć częstszego korzystania z kultury w 2026 roku. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Coraz więcej Norwegów rezygnuje z udziału w wydarzeniach kulturalnych z powodu braku towarzystwa. Jednocześnie większość deklaruje, że w 2026 roku chce częściej i chętniej korzystać z oferty kulturalnej.

Z najnowszego badania „Kulturpuls” przeprowadzonego przez organizację Virke wynika, że rośnie liczba osób, które pomijają wydarzenia kulturalne, ponieważ nie mają z kim na nie pójść. Badanie ma zasięg ogólnokrajowy i analizuje preferencje oraz plany konsumentów na kolejny rok.
Norwegia ma coraz mniej dzieci. Nowe propozycje mają zachęcić do zakładania rodziny

Brak towarzystwa ogranicza uczestnictwo

Coraz więcej respondentów wskazuje, że brak osoby towarzyszącej wpływa na decyzję o rezygnacji z wydarzeń. Problem ten widoczny jest szczególnie wśród młodych dorosłych. Dotyczy również mieszkańców miast z bogatą ofertą. Uczestnictwo w kulturze wiąże się z relacjami i poczuciem wspólnoty.

Według przedstawicieli Virke motywacja do udziału spada, gdy brakuje wspólnoty. Badanie pokazuje, że relacje i przynależność są ważniejsze niż cena czy program wydarzenia. Organizacja zwraca uwagę na znaczenie inicjatywy w zapraszaniu innych. Dla wielu osób może to mieć wpływ na codzienne funkcjonowanie.
Kobiety wykazują wyższe zaangażowanie w kulturę niż mężczyźni.

Kobiety wykazują wyższe zaangażowanie w kulturę niż mężczyźni.Fot. fotolia.pl - royalty free

Czas ważniejszy niż pieniądze

Większość ankietowanych deklaruje, że chce w 2026 roku przeznaczyć więcej środków na kulturę. Mniej osób niż w poprzednich latach rezygnuje z powodów finansowych. Kino i koncerty pozostają najpopularniejszymi formami uczestnictwa. Wysokie zainteresowanie utrzymuje się niezależnie od wieku, płci i miejsca zamieszkania.

Jedną z głównych barier pozostaje brak czasu. Dotyczy to szczególnie młodych dorosłych i rodziców małych dzieci. Codzienne obowiązki zawodowe i rodzinne ograniczają możliwości planowania wyjść. Uczestnictwo w kulturze przegrywa z innymi aktywnościami i presją czasu.

Badanie pokazuje także różnice demograficzne. Kobiety oraz osoby starsze wykazują wyższe zaangażowanie w kulturę. Mieszkańcy dużych miast częściej korzystają z oferty, choć jednocześnie mają wyższe oczekiwania. W mniejszych miejscowościach większe znaczenie mają kwestie logistyczne i odległości. Respondenci deklarują też większą selektywność w wyborze wydarzeń, ale jednocześnie lojalność wobec wybranych form uczestnictwa.
Mick
5 godzin temu
Kasa na infrastrukture rozwoj spoleczny i bezpieczenstwo i wychowanie
Jak tapnie jakis kryzys to kasa wyparuje z gieldy
Takie oszczedzanie ma krotkie nogi
Ludziom powinno sie lepiej zyc
Czemu sie daja manipulowac
0
Bob
1 godzinę temu
Jak to mawial moj ulubiony aktor PACZ PAN KU::::A. TYLE DROG WYBUDOWALI A NIE MA DOKAD ISC.
0
