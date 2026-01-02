Rzecznik Praw Obywatelskich krytycznie o więzieniach. Chodzi o izolatki
02 stycznia 2026 11:22
Toaleta ma formę otworu w podłodze, a osadzeni nie mają swobodnego dostępu do wody. Do dyspozycji otrzymują jedynie plastikowy materac oraz bardzo ograniczony widok na zewnątrz.
Kontrole w 13 więzieniach
W czterech jednostkach dotyczyło to ponad 70 proc. osadzonych umieszczanych w takich celach. Według relacji więźniów część z nich nie informuje o problemach psychicznych z obawy przed izolacją.
Pobyty dłuższe niż przewiduje prawo
Najdłuższy zarejestrowany pobyt wyniósł 13 dni. Raport wskazuje również na użycie gazu pieprzowego wobec osadzonych oraz przypadki odbierania im materacy.
