Rzecznik Praw Obywatelskich krytycznie o więzieniach. Chodzi o izolatki

Raport odnosi się do standardów praw człowieka. Fot. fotolia.pl/royalty free

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje w sprawie stosowania cel bezpieczeństwa w norweskich więzieniach. Z raportu wynika, że wielu osadzonych przebywa w nich dłużej, niż dopuszczają przepisy.

Rzecznik Praw Obywatelskich Hanne Harlem wskazuje, że warunki panujące w celach bezpieczeństwa są poniżające i mogą powodować szkody. Są to betonowe, pozbawione wyposażenia pomieszczenia, w których stosowana jest pełna izolacja.



Toaleta ma formę otworu w podłodze, a osadzeni nie mają swobodnego dostępu do wody. Do dyspozycji otrzymują jedynie plastikowy materac oraz bardzo ograniczony widok na zewnątrz.

Kontrole w 13 więzieniach Raport Rzecznika Praw Obywatelskich powstał na podstawie kontroli i wizyt przeprowadzonych w 13 więzieniach w ciągu ostatnich dwóch lat. Wynika z niego, że cele bezpieczeństwa są często wykorzystywane w przypadkach samookaleczeń oraz zagrożenia samobójstwem.



W czterech jednostkach dotyczyło to ponad 70 proc. osadzonych umieszczanych w takich celach. Według relacji więźniów część z nich nie informuje o problemach psychicznych z obawy przed izolacją.

Najmniejsze cele mają nieco ponad 5 m².Fot. unsplash.com/ fot. Matthew Ansley/ public domain

Pobyty dłuższe niż przewiduje prawo Zgodnie z przepisami zakłady karne muszą dokumentować, że umieszczenie w celi bezpieczeństwa jest ściśle konieczne przez cały okres pobytu. W siedmiu więzieniach odnotowano przypadki izolacji trwającej trzy dni lub dłużej.



Najdłuższy zarejestrowany pobyt wyniósł 13 dni. Raport wskazuje również na użycie gazu pieprzowego wobec osadzonych oraz przypadki odbierania im materacy.

Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał zalecenia do Ministerstwa Sprawiedliwości i Gotowości Kryzysowej. Dotyczą zmian warunków fizycznych w celach bezpieczeństwa oraz wzmocnienia bieżącej kontroli zasadności izolacji. W dokumencie zwrócono także uwagę na potrzebę dokładniejszego dokumentowania każdej decyzji o zastosowaniu środka.