Rząd szykuje bat na deweloperów: gminy wskażą liczbę mieszkań na wynajem

Norweskie gminy mogą zyskać uprawnienia, które zmienią obraz norweskiego rynku nieruchomości. Rząd chce, by władze lokalne wskazywały odsetek mieszkań, które deweloperzy będą musieli przeznaczyć na wynajem. Odpowiedni projekt trafił już do konsultacji.

Marcowy raport dotyczący mieszkalnictwa w Norwegii wskazał, że coraz mniejszy odsetek mieszkańców kraju fiordów stać na zakup własnego mieszkania. Reformę prawa i próbę naprawy pogarszającej się sytuacji na rynku nieruchomości obiecał podjąć rząd. W poniedziałek, 15 kwietnia do konsultacji trafił projekt zwiększający uprawnienia gmin. Zakłada, że władze samorządowe będą mogły domagać się przeznaczenia większej liczby mieszkań na wynajem w nowych inwestycjach.



– Nadrzędnym celem jest to, aby więcej ludzi miało dobre miejsce do życia – skomentował w rozmowie z agencją NTB minister samorządu terytorialnego Erling Sande.