Rząd przez rok będzie dopłacał do rachunków za prąd. „Zapewnimy przewidywalność i bezpieczeństwo finansowe”

Okres obowiązywania państwowej pomocy wydłużono do 16 miesięcy.

Ministerstwo Energii oraz resort finansów poinformowały w komunikacie o przedłużeniu programu dopłat do rachunków za energię elektryczną. Projekt nowelizacji ustawy z grudnia 2021 roku trafił do konsultacji. Mieszkańcy Norwegii mogą liczyć na wsparcie do marca 2023 roku.

O planowanych zmianach Rada Ministrów poinformowała 10 marca. Konsultacje będą trwały pięć dni, by nowe przepisy weszły w życie już w kwietniu. – Cieszę się, bo możemy dziś zapewnić mieszkańców Norwegii, że rząd przez cały rok pomoże obniżyć koszty energii, gdy jej ceny są wyjątkowo wysokie. Zapewnimy przewidywalność i bezpieczeństwo finansowe – przyznał w komunikacie minister energii Terje Aasland (Partia Pracy).



– Zależy nam, by wymagająca dla ludzi codzienność okazała się mniej trudna – dodaje minister finansów Trygve Slagsvold Vedum (Partia Centrum). Jak twierdzą rządzący, władze zdecydowały się przedłużyć okres obowiązywania programu po analizie prognoz na rynku energetycznym.

Jak wyglądają rządowe dopłaty do rachunków? Jak informuje rząd, system wsparcia dla mieszkańców Norwegii nie zmieni się. Państwo dopłaci do każdego rachunku, gdy cena prądu przekroczy średnią miesięczną cenę 70 øre za kilowatogodzinę. Środki pokryją 80 proc. kwoty powyżej tego poziomu. Na rekompensaty mogą liczyć wszystkie gospodarstwa domowe, w których zużycie energii elektrycznej nie przekracza pięciu tys. kilowatogodzin miesięcznie.

Według pierwotnych założeń rządu program miał obowiązywać od grudnia 2021 do marca 2022 roku.

Komunikat ministerstwa energii i resortu finansów. Jak poinformowała Rada Ministrów, wsparcie zostanie przedłużone także dla sektora kultury oraz rolnictwa. Według zapowiedzi, obowiązująca przez rokdoraźna pozwoli wypracować w Norwegii rozwiązania długofalowe. Rząd ma rozważać udoskonalenie systemu stałych cen prądu, który pozwoliłby uniknąć podobnych problemów w przyszłości.