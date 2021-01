Rząd przedłuża okres przebywania na permitteringu: pobieranie zasiłku możliwe do lipca

Rada Ministrów zaproponowała 11 stycznia przedłużenie okresu możliwości przebywania na permitteringu (permitteringsperioden) do 1 lipca. Nowe prawo obejmie również pracowników, którzy przekroczyli w ostatnim czasie limit 52 tygodni, uprawniający do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

– Niektóre przedsiębiorstwa, które są zmuszone wysłać pracowników na permittering, będą miały możliwość przywrócenia ich do pracy za kilka miesięcy. Obecne zapotrzebowanie na personel zmniejszyło się tylko na pewien czas. Dzięki tej decyzji mamy pewność, że nikt nie straci świadczeń przed powrotem do normalności, który nastąpi po akcji szczepienia mieszkańców Norwegii – skomentował decyzję norweskiego rządu Henrik Asheim, minister pracy i polityki społecznej. Już wcześniej rząd wydłużył możliwość przebywania na permitteringu (permitteringsperioden) z 26 do 52 tygodni. Obecna nowelizacja umożliwia kolejne przedłużenie wskazanego okresu.