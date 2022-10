Rząd nie spieszy się z zabezpieczeniem dostaw energii. Nowe przepisy dopiero na wiosnę

Regulacje zabezpieczające dostawy energii z norweskich hydroelektrowni nie wejdą w życie w 2022 roku. Najprawdopodobniej zostaną uchwalone wiosną 2023 roku, czyli przed rozpoczęciem nowego sezonu hydroenergetycznego.

– Ważne jest, by mechanizm opracować w momencie topnienia śniegu. Będziemy go mieć na nowy sezon hydroenergetyczny – stwierdził w rozmowie z agencją prasową Reuters Terje Aasland, minister energetyki. Regulacje zabezpieczające dostawy prądu z hydroelektrowni do norweskich gospodarstw domowych mogą doprowadzić do m.in. ograniczenia eksportu energii. Tego typu działania będą możliwe, jeśli poziom zbiorników wodnych w kraju fiordów spadnie poniżej tzw. punktu krytycznego.



Podobne działania rządzący zapowiadali już w sierpniu. Propozycje spotkały się z ostrym sprzeciwem ze strony innych państw nordyckich. Niektóre regiony polegają na norweskiej energii w zakresie własnego zapotrzebowania na prąd.