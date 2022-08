Norwegia rozważa ograniczenie eksportu energii. To być albo nie być rządu

Na zdjęciu: spotkanie rządu i związków zawodowych poświęcone kryzysowi energetycznemu w Norwegii (8.08.2022). Fot. Ingrid Brandal Myklebust/Statsministerens kontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Rząd otrzymał ultimatum od deputowanych Stortingu – w ciągu siedmiu dni musi przedstawić projekt wsparcia norweskiego biznesu i gospodarstw domowych w dobie kryzysu energetycznego. Po zaproponowaniu harmonogramu prac, deputowani będą debatować nad pakietem pomocowym w trakcie nadzwyczajnej sesji parlamentu.

Prezydium Stortingu spotkało się w poniedziałek 8 sierpnia. Przewodniczący wraz z zastępcami postanowili, że nie ma potrzeby zwoływania nadzwyczajnej sesji parlamentu. – Apelujemy do rządu o przedstawienie harmonogramu działań – komentował posiedzenie przewodniczący Masud Gharahkhani (Partia Pracy). Do 15 sierpnia Rada Ministrów musi przedstawić deputowanym projekt walki z kryzysem energetycznym. Wskazania mają zawierać informacje, które działania wymagają podjęcia nadzwyczajnych środków przez Storting, a które mogą być wprowadzone przez rząd.



Ze zwołania nadzwyczajnej sesji parlamentu zrezygnowała również część opozycji. Postulowała o to m.in. Partia Konserwatywna. – W zasadzie to nie sprzeciwiamy się takiej propozycji, ale chcielibyśmy mieć o czym debatować. Teraz nie ma żadnych propozycji – skomentował stanowisko ugrupowania Nikolai Astrup, były minister samorządu terytorialnego.

Ostatnia szansa dla rządu? Rząd zapowiedział, że pierwsze metody walki z kryzysem zostaną wprowadzone jeszcze w sierpniu. Rada Ministrów opracowuje projekt, który umożliwi zwiększenie dopłat do rachunków za prąd dla gospodarstw domowych do 90 proc. od 1 września. Dotacje wynoszą obecnie 80 proc. powyżej ceny 70 øre za kWh i miały wzrosnąć do 90 proc. w październiku, listopadzie i grudniu. Do 1 października, czyli momentu powrotu Stortingu do tradycyjnego funkcjonowania, powinien wejść w życie program wsparcia dla firm, które są najbardziej narażone na postępujący kryzys.

Koszty wprowadzenia pakietu pomocowego nie są obecnie znane. Jak wyliczył minister energii, koszt samych dopłat do rachunków wyniesie w 2022 roku 23 mld NOK./zdjęcie poglądowe, fot. Maxpixel

Rząd zapowiedział także, że firmy energetyczne otrzymają obowiązek utrzymywania wypełnienia zbiorników wodnych w ramach ustalonego limitu. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwa stracą możliwość eksportowania prądu. Mechanizm ma zapewnić Norwegom bezpieczeństwo dostaw i przyczynić się do zatrzymania wzrostu cen energii, komentuje resort energetyki.

Europa zależna od Norwegii? Jak zwracają uwagę dziennikarze Financial Times, ograniczenie eksportu energii w Norwegii przyczyni się do zmiany sytuacji w całej Europie. – Przywoła to kolejne pytania o zabezpieczenie dostaw energii do kilku krajów, między innymi do Wielkiej Brytanii – twierdzi redakcja. Ekspert ds. rynku energetycznego Asgeir Tomasgard skomentował, że Norwegia może stracić pozycję kraju, który ratuje inne państwa w dobie kryzysu energetycznego. – Nigdy nie było sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z równoczesnymi brakami prądu w kilku państwach. Obawiamy się, że dojdzie do tego zimą – skomentował na łamach Borsen.