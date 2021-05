Rząd likwiduje zapis o podróży koniecznej: zmiany w kwarantannie hotelowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedłużyło zasady dotyczące zaleceń towarzyszących podróży do pierwszego lipca. Obecnie do grupy obszarów żółtych zaliczają się Wyspy Owcze, Grenlandia, Islandia oraz wybrane regiony Finlandii. Podróżujący z nich są zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Kolejna ocena ograniczeń wjazdowych zostanie dokonana wraz z wprowadzeniem trzeciego etapu otwarcia Norwegii. Urząd ds. Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego proponują, by do tego momentu każda zaszczepiona osoba była objęta tylko trzydniową kwarantanną wjazdową. Rząd nie zajął jeszcze stanowiska w tej sprawie. – Kiedy otrzymamy nowe zalecenia, rozważymy całkowite zniesienie kwarantanny wjazdowej dla osób zaszczepionych lub posiadających odporność nabytą po chorobie. Będzie to wymagało wprowadzenia weryfikowalnych dokumentów – skomentował minister zdrowia Bent Høie.