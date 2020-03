Rząd chce większej władzy, żeby ratować gospodarkę. Storting ogłasza pakiet kryzysowy

Podczas konferencji z udziałem 18 marca premier Erna Solberg ogłosiła potrzebę utworzenia specjalnej ustawy, która uprawni rząd do podejmowania decyzji z pominięciem konsultacji w Stortingu. Ma to zapewnić szybkość i skuteczność działania władz w kryzysowej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa w kraju fiordów.

Żeby działać szybko

W ramach walki z kryzysem do parlamentu trafiła już propozycja, aby obowiązujące obecnie prawo rozszerzyć w taki sposób, żeby rząd mógł stosować od niego – oprócz zapisów z konstytucji i praw człowieka – wyjątki. Premier Erna Solberg podkreśliła, że chodzi o sprostanie aktualnym wyzwaniom i ratowanie norweskiej gospodarki, a nie wykorzystywanie kryzysowej sytuacji do przejmowania nowych obszarów władzy w norweskim społeczeństwie.



Pierwotna propozycja rządu zakładała, że tymczasowa ustawa kryzysowa miałaby obowiązywać do grudnia 2021 roku, z czego jednak zrezygnowano. Teraz partie zostaną poproszone o zgodę, by była ważna przez następne sześć miesięcy.