Ryzyko lawin, zamknięte drogi i brak prądu: pogoda nadal nie oszczędza północnej Norwegii

Et polart lavtrykk er på vei inn mot Nordland



Lavtrykket har dannet seg sørvest for Bjørnøya, og vil ved midnatt natt til mandag ligge rett vest for Vesterålen. Det blir liten til full storm og kraftige snøbyger



Vær obs på raske endringer i været og følg med på Yr pic.twitter.com/FrmNEqYboa