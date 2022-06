Rosjanom trudniej o norweską wizę. Urzędnicy obawiają się, że „turyści” zostaną w kraju fiordów

Na zdjęciu: norweski i rosyjski słup graniczny w pobliżu Elvernes. Fot. Maltesen from Copenhagen, Denmark, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Urząd ds. Cudzoziemców (UDI) poinformował o zaostrzeniu przepisów, które umożliwiają Rosjanom uzyskanie norweskiej wizy. Instytucja obawia się, że wschodni sąsiedzi zostaną w Norwegii i wystąpią o azyl. – Potencjał migracyjny jest znaczny – komentują sprawę urzędnicy.

– Norweskie władze zaostrzyły przepisy po zwielokrotnieniu liczby wniosków azylowych od Rosjan – poinformowała redakcja NRK. Do Norwegii będzie trudniej dostać się znajomym, nieformalnym partnerom oraz rodzeństwu Rosjan, którzy przebywają w Norwegii. Ich wnioski o nadanie wizy, jeśli nie wskażą ważnych okoliczności, zostaną odrzucone. Urzędnicy UDI twierdzą, że decyzje podejmowane są na podstawie analizy wskazującej, czy potencjalny podróżujący będzie chciał zostać w Norwegii na dłużej i m.in. złożyć wniosek o azyl. Jak za pośrednictwem NRK informuje Urząd ds. Cudzoziemców, w całym 2021 roku wniosek o azyl w Norwegii złożyło 13 osób. Do pierwszych dni czerwca 2022 roku UDI otrzymało 126 podobnych dokumentów.

Co z przeciwnikami reżimu Putina?

W niedzielę 12 czerwca w kilku miastach Norwegii odbyły się protesty Rosjan mieszkających w Norwegii, którzy krytykowali działania Władimira Putina. Manifestanci odnieśli się także do nowych regulacji. – To wyraźny sygnał, by Rosjanie nie jeździli do Norwegii. [...] Niestety Rosjanom, którzy nie popierają Putina, trudniej będzie teraz opuścić kraj. Będą zamknięci i zmuszeni obserwować każdy swój ruch – powiedział na łamach NRK Anton Kalinin, uczestnik protestu pod rosyjskim konsulatem w Kirkenes.