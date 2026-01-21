Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Norwegia szykuje zasoby na wojnę. To może zostać zarekwirowane

Redakcja

21 stycznia 2026 09:03

Kopiuj link
2
Norwegia szykuje zasoby na wojnę. To może zostać zarekwirowane

Akcja wysyłania powiadomień trwa od 2022 roku. Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne

Norweskie Siły Zbrojne rozpoczęły wysyłkę przygotowanych potencjalnych rekwirowań na 2026 rok. Powiadomienia trafiły do wybranych właścicieli zasobów w całym kraju.

Pierwsze komunikaty wysłano 19 stycznia. Obejmują właścicieli pojazdów, maszyn, łodzi oraz nieruchomości w Norwegii. Działanie ma charakter planistyczny. Powiadomienie o rekwirowaniu nie wywołuje skutków w czasie pokoju.
Za mało ludzi, sprzętu i pieniędzy: problemy norweskiej armii

Rekwirowanie na potrzeby obrony kraju

Norweskie Siły Zbrojne planują w 2026 roku około 13,5 tys. potencjalnych rekwirowań. Mają zapewnić dostęp do kluczowych zasobów w sytuacji wojny. Informacje trafią do kilku tysięcy właścicieli zasobów. Chodzi o pojazdy, budynki oraz mniejsze jednostki pływające.

Przygotowane rekwirowanie oznacza wcześniejsze wskazanie zasobu. Właściciel dowiaduje się, że może on zostać użyty przez wojsko. Obowiązuje przez jeden rok. Może zostać przedłużone na kolejny okres.
Wojsko przypomina, że komunikaty pozostają bez znaczenia w okresie pokoju.

Wojsko przypomina, że komunikaty pozostają bez znaczenia w okresie pokoju.Fot. materiały prasowe Norweskich Sił Zbrojnych

Brak skutków w czasie pokoju

Norweskie Siły Zbrojne podkreślają, że rekwirowanie nie ma znaczenia praktycznego w czasie pokoju. Może zostać uruchomione wyłącznie w razie wojny. Alternatywnie wymagana jest decyzja króla w Radzie Państwa. Podstawą prawną jest ustawa z 29 czerwca 1951 roku.

Około 2/3 potencjalnych rekwirowań na 2026 rok to kontynuacja systemu powiadamiania z lat poprzednich. System ma umożliwić planowanie obrony z wykorzystaniem zasobów cywilnych. Celem jest zmniejszenie niepewności w sytuacji kryzysowej. Działania wpisują się w koncepcję tzw. obrony totalnej w Norwegii.
Polska i Norwegia ze specjalnym zadaniem od NATO
Norweska armia rozwija system we współpracy z innymi podmiotami obrony totalnej. Koordynacja odbywa się m.in. z władzami regionalnymi i lokalnymi. Wykorzystywana jest Narodowa Baza Zasobów, prowadzona przez wojsko. Właściciele objęci rekwirowaniem mogą uzyskać dodatkowe informacje online lub kontaktując się bezpośrednio z siłami zbrojnymi.
1
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Troll Rental Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż Szkolenia Online 96015
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Pedzik transport
kup tutaj reklamę
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Z
11 minut temu
a z kim beda walczyc z NATO
0
Odpowiedz
Z
przed chwilą
Ukraińcy chcą wydobywać polskie metale ziem rzadkich. Polska może stracić kontrolę nad strategicznymi surowcami!Ukraińska spółka Coal Energy planuje uruchomienie wydobycia węgla na Górnym Śląsku oraz odzysk cennych metali ziem rzadkich. Surowiec ma trafiać głównie na eksport, wspierając ukraińskie fabryki i przemysł.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.