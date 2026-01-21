Norwegia szykuje zasoby na wojnę. To może zostać zarekwirowane
21 stycznia 2026 09:03
Akcja wysyłania powiadomień trwa od 2022 roku. Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne
Rekwirowanie na potrzeby obrony kraju
Przygotowane rekwirowanie oznacza wcześniejsze wskazanie zasobu. Właściciel dowiaduje się, że może on zostać użyty przez wojsko. Obowiązuje przez jeden rok. Może zostać przedłużone na kolejny okres.
Wojsko przypomina, że komunikaty pozostają bez znaczenia w okresie pokoju.Fot. materiały prasowe Norweskich Sił Zbrojnych
Brak skutków w czasie pokoju
Około 2/3 potencjalnych rekwirowań na 2026 rok to kontynuacja systemu powiadamiania z lat poprzednich. System ma umożliwić planowanie obrony z wykorzystaniem zasobów cywilnych. Celem jest zmniejszenie niepewności w sytuacji kryzysowej. Działania wpisują się w koncepcję tzw. obrony totalnej w Norwegii.
