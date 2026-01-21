Norwegia szykuje zasoby na wojnę. To może zostać zarekwirowane

Akcja wysyłania powiadomień trwa od 2022 roku. Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne

Norweskie Siły Zbrojne rozpoczęły wysyłkę przygotowanych potencjalnych rekwirowań na 2026 rok. Powiadomienia trafiły do wybranych właścicieli zasobów w całym kraju.

Pierwsze komunikaty wysłano 19 stycznia. Obejmują właścicieli pojazdów, maszyn, łodzi oraz nieruchomości w Norwegii. Działanie ma charakter planistyczny. Powiadomienie o rekwirowaniu nie wywołuje skutków w czasie pokoju.

Rekwirowanie na potrzeby obrony kraju Norweskie Siły Zbrojne planują w 2026 roku około 13,5 tys. potencjalnych rekwirowań. Mają zapewnić dostęp do kluczowych zasobów w sytuacji wojny. Informacje trafią do kilku tysięcy właścicieli zasobów. Chodzi o pojazdy, budynki oraz mniejsze jednostki pływające.



Przygotowane rekwirowanie oznacza wcześniejsze wskazanie zasobu. Właściciel dowiaduje się, że może on zostać użyty przez wojsko. Obowiązuje przez jeden rok. Może zostać przedłużone na kolejny okres.

Wojsko przypomina, że komunikaty pozostają bez znaczenia w okresie pokoju.Fot. materiały prasowe Norweskich Sił Zbrojnych

Brak skutków w czasie pokoju Norweskie Siły Zbrojne podkreślają, że rekwirowanie nie ma znaczenia praktycznego w czasie pokoju. Może zostać uruchomione wyłącznie w razie wojny. Alternatywnie wymagana jest decyzja króla w Radzie Państwa. Podstawą prawną jest ustawa z 29 czerwca 1951 roku.



Około 2/3 potencjalnych rekwirowań na 2026 rok to kontynuacja systemu powiadamiania z lat poprzednich. System ma umożliwić planowanie obrony z wykorzystaniem zasobów cywilnych. Celem jest zmniejszenie niepewności w sytuacji kryzysowej. Działania wpisują się w koncepcję tzw. obrony totalnej w Norwegii.

Norweska armia rozwija system we współpracy z innymi podmiotami obrony totalnej. Koordynacja odbywa się m.in. z władzami regionalnymi i lokalnymi. Wykorzystywana jest Narodowa Baza Zasobów, prowadzona przez wojsko. Właściciele objęci rekwirowaniem mogą uzyskać dodatkowe informacje online lub kontaktując się bezpośrednio z siłami zbrojnymi.