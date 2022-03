Rolnicy domagają się rekompensat: nie poradzili sobie z podwyżkami cen prądu i paliwa

Rolnicy to kolejna grupa, która narzeka na brak reakcji rządu. Fot. Pixabay

Norweskie Stowarzyszenie Rolników (Norges Bondelag) domaga się wsparcia od rządu. Przedstawiciele organizacją twierdzą, że władze muszą zrekompensować wysokie ceny prądu, paliw i nawozów, które uderzyły w sektor rolniczy.

– Potrzebujemy konkretnych propozycji – stwierdził Bjørn Gimming, lider Norweskiego Stowarzyszenia Rolników na łamach Dagbladet. – Rząd wskazuje, że powinniśmy poczekać do rozliczenia z rolnikami, które nastąpi w maju. My potrzebujemy konkretów już teraz – dodaje Gimming. Przedstawiciele organizacji twierdzą, że dotychczasowe wsparcie okazało się niewystarczające. Sektor mógł liczyć na dopłaty do rachunków za energię elektryczną, gwarancję skupu zboża oraz obietnice zapewnienia kolejnych środków w przyszłości.