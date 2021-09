Robienie zdjęć i obserwowanie z ukrycia będzie karane. Ma to uchronić nieświadome ofiary przed stalkerami

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić zmiany legislacyjne, które uczynią obserwowanie i fotografowanie nieświadomych tego osób przestępstwem. Ma to uchronić szczególnie młode kobiety przed nieprzyjemnymi epizodami ze strony tzw. stalkerów.

Takie same kary dla wszystkich stalkerów

Władze proponują, by takie czyny były karane w taki sam sposób, jak ujawnione śledzenie ofiar. W kraju fiordów grozi za to do czterech lat pozbawienia wolności za poważne przestępstwa oraz grzywna lub do dwóch lat pozbawienia wolności za łagodniejsze przestępstwa.