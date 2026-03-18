Rekordowe miliardy na wojsko to za mało. Norwegia przed trudną decyzją

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Storting zajmie się zrewidowanym planem obronnym. Obowiązujący dokument przyjęto w 2024 roku. Jego wartość wynosi 1635 mld NOK w perspektywie 12 lat. Według zapowiedzi rządu nowa wersja będzie droższa. Nils Ole Foshaug z Partii Pracy wskazuje na rosnące zagrożenia i konieczność zwiększenia wydatków.

Rosnące koszty i nowe priorytety Foshaug podkreśla, że bezpieczeństwo państwa jest najważniejsze. Zapowiada możliwe cięcia w innych obszarach budżetu. Zaznacza na łamach VG, że Norwegia nie była dotąd przyzwyczajona do takich decyzji. W jego ocenie sytuacja międzynarodowa wymusza zmianę priorytetów. Wskazuje na konieczność zachowania równowagi między wydatkami a ambicjami.



Na wzrost kosztów wpływa kilka czynników. Wojna w Ukrainie zmieniła sposób prowadzenia działań zbrojnych. Szybko rozwija się technologia, w tym sztuczna inteligencja. Dodatkowo rosną ceny sprzętu wojskowego. Przykładem są okręty podwodne, których koszt wzrósł o niemal 50 mld NOK.

Wymóg dotyczący udziału PKB w wydatkach na obronę został podniesiony z 2% do 3,5%.

Ankieta Na czym Norwegia powinna oszczędzać, jeśli wojsko dostanie więcej? Na zasiłkach i socjalu Na drogach, kolei i inwestycjach Na zdrowiu i edukacji Nie oszczędzać – zwiększyć podatki Nie mam zdania / mnie to nie dotyczy

Niepewność i decyzje polityczne Politycy wskazują na rosnącą globalną niepewność. Delegacja parlamentarna odwiedziła m.in. USA, Ukrainę oraz struktury NATO i UE. Foshaug ocenia, że świat stał się bardziej nieprzewidywalny. Odnosi się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie. W jego opinii Europa musi przygotować się na różne scenariusze.



W debacie pojawiają się różne propozycje oszczędności. Część ugrupowań sugeruje ograniczenie liczby fregat. Foshaug nie przesądza o takich decyzjach. Podkreśla, że obecne plany wynikają z realnych potrzeb obronnych. Wskazuje także na rosnącą rolę dronów. Zaznacza jednak, że ich szybki rozwój technologiczny utrudnia ich długoterminowe magazynowanie.

Reklama