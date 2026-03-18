Rekordowe miliardy na wojsko to za mało. Norwegia przed trudną decyzją

Norwegia przygotowuje zmiany w długoterminowym planie obronnym. Koszty wzrosną. Politycy zapowiadają trudne decyzje budżetowe.
Rekordowe miliardy na wojsko to za mało. Norwegia przed trudną decyzją
Szybki rozwój technologii utrudnia długofalowe strategie zakupowe. Fot. flickr.com / 7th Army Training Command / CC BY 2.0
Storting zajmie się zrewidowanym planem obronnym. Obowiązujący dokument przyjęto w 2024 roku. Jego wartość wynosi 1635 mld NOK w perspektywie 12 lat. Według zapowiedzi rządu nowa wersja będzie droższa. Nils Ole Foshaug z Partii Pracy wskazuje na rosnące zagrożenia i konieczność zwiększenia wydatków.
Przeczytaj również Norwegia szykuje się na cięcia wydatków. W tle wojny i starzejące się społeczeństwo

Rosnące koszty i nowe priorytety

Foshaug podkreśla, że bezpieczeństwo państwa jest najważniejsze. Zapowiada możliwe cięcia w innych obszarach budżetu. Zaznacza na łamach VG, że Norwegia nie była dotąd przyzwyczajona do takich decyzji. W jego ocenie sytuacja międzynarodowa wymusza zmianę priorytetów. Wskazuje na konieczność zachowania równowagi między wydatkami a ambicjami.

Na wzrost kosztów wpływa kilka czynników. Wojna w Ukrainie zmieniła sposób prowadzenia działań zbrojnych. Szybko rozwija się technologia, w tym sztuczna inteligencja. Dodatkowo rosną ceny sprzętu wojskowego. Przykładem są okręty podwodne, których koszt wzrósł o niemal 50 mld NOK.

Wymóg dotyczący udziału PKB w wydatkach na obronę został podniesiony z 2% do 3,5%.

Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Niepewność i decyzje polityczne

Politycy wskazują na rosnącą globalną niepewność. Delegacja parlamentarna odwiedziła m.in. USA, Ukrainę oraz struktury NATO i UE. Foshaug ocenia, że świat stał się bardziej nieprzewidywalny. Odnosi się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie. W jego opinii Europa musi przygotować się na różne scenariusze.

W debacie pojawiają się różne propozycje oszczędności. Część ugrupowań sugeruje ograniczenie liczby fregat. Foshaug nie przesądza o takich decyzjach. Podkreśla, że obecne plany wynikają z realnych potrzeb obronnych. Wskazuje także na rosnącą rolę dronów. Zaznacza jednak, że ich szybki rozwój technologiczny utrudnia ich długoterminowe magazynowanie.
Przeczytaj również Rynek ropy reaguje na napięcia geopolityczne. Skutkiem może być wzrost inflacji na świecie
Prace nad planem mają zakończyć się szerokim porozumieniem w parlamencie. Foshaug deklaruje chęć uzyskania jednomyślnego poparcia. Wskazuje, że decyzje podjęte teraz będą miały znaczenie dla zdolności obronnych Norwegii w kolejnych latach. Jednocześnie dynamiczna sytuacja międzynarodowa oraz rozwój technologii mogą sprawić, że plan będzie wymagał dalszych zmian jeszcze w trakcie jego realizacji.
To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Norwegia chce być jak Polska. Jasna deklaracja w sprawie wydatków na obronność
Poradniki
Życie w Norwegii

Za mało ludzi, sprzętu i pieniędzy: problemy norweskiej armii
Poradniki
Życie w Norwegii

A jeśli Rosja zaatakuje Norwegię? Prawie czterech na dziesięciu zapytanych nie wierzy, że USA wesprze kraj fiordów
Poradniki
Biznes i gospodarka

Eksperci ostro o budżecie Norwegii. Wyliczają, jak zaoszczędzić 40 miliardów koron
Poradniki
Aktualności

Norwegia szykuje się na cięcia wydatków. W tle wojny i starzejące się społeczeństwo
Poradniki
Polityka

Partia Pracy nokautuje rywali. Rośnie przewaga nad prawicową i lewicową konkurencją
Poradniki
Aktualności

Sprzedaż broni nowym „złożem ropy i gazu” Norwegii? Ekspert mówi o szansie na biznes
Poradniki
Biznes i gospodarka

Najtrudniejszy budżet w historii Norwegii? To wpłynie na finanse w 2026 roku
Poradniki
Aktualności

W Norwegii poczują ulgę w portfelach? Rząd z nową obietnicą na 2027 rok
Poradniki
Życie w Norwegii

Ile kosztuje bezpieczeństwo? Norweskie władze chcą zbudować więcej schronów
