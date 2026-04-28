28 kwietnia 2026 09:02
Rekordowa liczba zgonów w Norwegii. Jeden wskaźnik napawa optymizmem
Najczęstsze przyczyny zgonów. Tak wyglądają statystyki w Norwegii
– Żyjemy dłużej, bo więcej osób przeżywa poważne choroby, takie jak nowotwory i choroby sercowo-naczyniowe – mówi Guri Rørtveit, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego. W starszych grupach częściej występuje demencja. Choroba dotyczy głównie osób w podeszłym wieku i wyraźnie wpływa to na strukturę przyczyn zgonów.
Średnia długość życia w Norwegii należy do najwyższych na świecie i wynosi ok. 83,8 lat.
Norwegia: więcej zgonów, niższa śmiertelność
Wzrost liczby zgonów wynika głównie z demografii. Tak zwane duże roczniki powojenne osiągnęły wysoki wiek. W grupie poniżej 70 lat większy udział mają przyczyny zewnętrzne, m.in. wypadki i samobójstwa. W 2025 roku odnotowano 656 samobójstw, o 83 mniej niż rok wcześniej.
Najwięcej przypadków dotyczy osób w wieku 30-49 lat. Zarejestrowano także 283 zgony związane z narkotykami. Liczby mogą jeszcze wzrosnąć po zakończeniu weryfikacji raportów sekcyjnych. Wyniki są dalekie od krajowej "wizji zero" dla samobójstw, wprowadzonej przez rząd w 2020 roku.
