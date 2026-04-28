28 kwietnia 2026 09:02

Rekordowa liczba zgonów w Norwegii. Jeden wskaźnik napawa optymizmem

W 2025 roku w Norwegii zmarło 45 040 osób. To o 798 więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie wskaźnik śmiertelności spada po uwzględnieniu wieku populacji.
Dane o samobójstwach są nadal dalekie od celu rządu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Dane opublikowało Centralne Biuro Statystyczne (SSB), a analizę przedstawił Instytut Zdrowia Publicznego. Najczęstsze przyczyny zgonów to nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe i powikłania wynikające z demencji. Ostatnie w ostatnich latach wyraźnie awansowały w statystykach. Zmiany są związane ze starzeniem się społeczeństwa.
Najczęstsze przyczyny zgonów. Tak wyglądają statystyki w Norwegii

Nowotwory pozostają główną przyczyną zgonów od 2017 roku. Choroby sercowo-naczyniowe ulokowały się na drugim miejscu. Trzecią pozycję zajmują powikłania dotyczące demencji. Na czwartym miejscu znajdują się choroby płuc. Udział powikłań demencyjnych wciąż rośnie.

– Żyjemy dłużej, bo więcej osób przeżywa poważne choroby, takie jak nowotwory i choroby sercowo-naczyniowe – mówi Guri Rørtveit, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego. W starszych grupach częściej występuje demencja. Choroba dotyczy głównie osób w podeszłym wieku i wyraźnie wpływa to na strukturę przyczyn zgonów.
Średnia długość życia w Norwegii należy do najwyższych na świecie i wynosi ok. 83,8 lat.

Średnia długość życia w Norwegii należy do najwyższych na świecie i wynosi ok. 83,8 lat.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwegia: więcej zgonów, niższa śmiertelność

Łączna liczba zgonów rośnie, ale wskaźnik śmiertelności maleje. Liczony jest jako liczba zgonów na 100 tys. mieszkańców. Po uwzględnieniu starzenia się populacji trend jest spadkowy. – Mimo wysokiej liczby zgonów śmiertelność nie jest wyższa – podkreśla Rørtveit.

Wzrost liczby zgonów wynika głównie z demografii. Tak zwane duże roczniki powojenne osiągnęły wysoki wiek. W grupie poniżej 70 lat większy udział mają przyczyny zewnętrzne, m.in. wypadki i samobójstwa. W 2025 roku odnotowano 656 samobójstw, o 83 mniej niż rok wcześniej.

Najwięcej przypadków dotyczy osób w wieku 30-49 lat. Zarejestrowano także 283 zgony związane z narkotykami. Liczby mogą jeszcze wzrosnąć po zakończeniu weryfikacji raportów sekcyjnych. Wyniki są dalekie od krajowej "wizji zero" dla samobójstw, wprowadzonej przez rząd w 2020 roku.
