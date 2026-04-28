Rekordowa liczba zgonów w Norwegii. Jeden wskaźnik napawa optymizmem

Nowotwory pozostają główną przyczyną zgonów od 2017 roku. Choroby sercowo-naczyniowe ulokowały się na drugim miejscu. Trzecią pozycję zajmują powikłania dotyczące demencji. Na czwartym miejscu znajdują się choroby płuc. Udział powikłań demencyjnych wciąż rośnie. – Żyjemy dłużej, bo więcej osób przeżywa poważne choroby, takie jak nowotwory i choroby sercowo-naczyniowe – mówi Guri Rørtveit, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego. W starszych grupach częściej występuje demencja. Choroba dotyczy głównie osób w podeszłym wieku i wyraźnie wpływa to na strukturę przyczyn zgonów.

Norwegia: więcej zgonów, niższa śmiertelność

Łączna liczba zgonów rośnie, ale wskaźnik śmiertelności maleje. Liczony jest jako liczba zgonów na 100 tys. mieszkańców. Po uwzględnieniu starzenia się populacji trend jest spadkowy. – Mimo wysokiej liczby zgonów śmiertelność nie jest wyższa – podkreśla Rørtveit.



Wzrost liczby zgonów wynika głównie z demografii. Tak zwane duże roczniki powojenne osiągnęły wysoki wiek. W grupie poniżej 70 lat większy udział mają przyczyny zewnętrzne, m.in. wypadki i samobójstwa. W 2025 roku odnotowano 656 samobójstw, o 83 mniej niż rok wcześniej.



Najwięcej przypadków dotyczy osób w wieku 30-49 lat. Zarejestrowano także 283 zgony związane z narkotykami. Liczby mogą jeszcze wzrosnąć po zakończeniu weryfikacji raportów sekcyjnych. Wyniki są dalekie od krajowej "wizji zero" dla samobójstw, wprowadzonej przez rząd w 2020 roku.