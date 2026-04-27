27 kwietnia 2026 09:01
Dentysta tylko dla bogatych? Partie chcą zmian ponad podziałami
Rosnące koszty leczenia stomatologicznego w Norwegii
Najbardziej odczuwają to osoby o niższych dochodach. W grupie szybko rośnie liczba osób rezygnujących z leczenia. W wielu przypadkach wizyty są odkładane lub pomijane. Dane wskazują na różnice ekonomiczne w dostępie do usług stomatologicznych. Zjawisko jest coraz częściej obserwowane.
Zwrócono uwagę, że pacjenci płacą inaczej za dentystę niż za pozostałą opiekę medyczną.
Nierówności w Norwegii. Kogo nie stać na stomatologa?
W debacie publicznej pojawiają się głosy dotyczące nierówności w systemie. Zwraca się uwagę na różnice między wizytami u lekarza a leczeniem stomatologicznym. W przypadku wizyt u lekarza działa system frikort, czyli roczny limit kosztów leczenia, który ogranicza koszty. U dentysty pacjent ponosi koszty bezpośrednio. Wskazuje się, że część osób żyje z bólem lub uszkodzonym uzębieniem z powodu braku środków.
