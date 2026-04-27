Dentysta tylko dla bogatych? Partie chcą zmian ponad podziałami

Coraz więcej mieszkańców Norwegii rezygnuje z wizyt u dentysty z powodów finansowych. Najnowsze dane pokazują wzrost liczby osób, których nie stać na leczenie.

Podsumowanie artykułu

Badanie warunków życia za 2025 rok, przygotowane przez Centralne Biuro Statystyczne (SSB), wskazuje na pogłębiający się problem dostępności usług stomatologicznych. 7,7 proc. badanych, czyli około 355 000 osób, deklaruje brak środków na wizytę u dentysty. Rok wcześniej było to 7,1 proc. Coraz częściej wskazuje się także na trudności w pokryciu kosztów leczenia.

Reklama

Rosnące koszty leczenia stomatologicznego w Norwegii Coraz więcej osób uznaje wydatki na dentystę za poważne obciążenie. W najnowszym badaniu ponad 18 proc. respondentów wskazało, że stanowią problem. Odpowiada to 833 000 mieszkańców. W 2022 roku było to 15,3 proc. Wzrost wyniósł 157 000 osób w ciągu trzech lat.



Najbardziej odczuwają to osoby o niższych dochodach. W grupie szybko rośnie liczba osób rezygnujących z leczenia. W wielu przypadkach wizyty są odkładane lub pomijane. Dane wskazują na różnice ekonomiczne w dostępie do usług stomatologicznych. Zjawisko jest coraz częściej obserwowane.

Zwrócono uwagę, że pacjenci płacą inaczej za dentystę niż za pozostałą opiekę medyczną.Fot. pixnio.com / CC0 Creative Commons

Nierówności w Norwegii. Kogo nie stać na stomatologa? Wśród osób korzystających z pomocy społecznej 29 proc. deklaruje brak środków na dentystę. Rok wcześniej było to 17 proc. Trudności zgłaszają także osoby pobierające renty oraz zarabiające poniżej 46 000 NOK miesięcznie. W tych grupach zmiany są najbardziej widoczne.



W debacie publicznej pojawiają się głosy dotyczące nierówności w systemie. Zwraca się uwagę na różnice między wizytami u lekarza a leczeniem stomatologicznym. W przypadku wizyt u lekarza działa system frikort, czyli roczny limit kosztów leczenia, który ogranicza koszty. U dentysty pacjent ponosi koszty bezpośrednio. Wskazuje się, że część osób żyje z bólem lub uszkodzonym uzębieniem z powodu braku środków.