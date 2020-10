Rekord zakażeń w Norwegii: tak źle nie było nawet w marcu

Norweskie służby sanitarne zaprezentowały nowe dane dotyczące dziennej liczby zakażeń koronawirusem. We wtorek, 27 października, w kraju odnotowano 433 nowe przypadki. To najwyższa liczba zainfekowanych od początku pandemii.

O niepokojących statystykach poinformował System Monitorowania Chorób Zakaźnych (MSIS). Obecny raport wskazuje, że liczba nowych zakażeń jest rekordowo wysoka. Dotychczas, najwięcej zachorowań na COVID-19 odnotowano 24 marca, kiedy w ciągu jednego dnia służby zarejestrowały 313 infekcji. Po kilkutygodniowej przerwie, w szpitalach pojawiły się osoby, które wymagają terapii pod respiratorem. Do siedmiu wzrosła liczba pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii. 27 października w norweskich szpitalach przebywały 54 osoby wymagające leczenia w związku z zachorowaniem na COVID-19.

Minister zdrowia Bent Høie przyznał, że służba zdrowia przygotowuje się do kolejnych wzrostów zakażeń oraz zwiększenia liczby osób w ciężkim stanie. – Musimy być przygotowani na to, że w przyszłości będzie więcej hospitalizowanych osób z powodu COVID-19. Musimy wprowadzić nowe restrykcje, aby odwrócić ten trend – skomentował na konferencji prasowej, która odbyła się 26 października. Jak doprecyzowała premier Erna Solberg, dodatkowe obostrzenia będą obowiązywały do początku grudnia. Jeśli zdadzą egzamin, kraj zostanie częściowo otwarty w okresie Bożego Narodzenia.