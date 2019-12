Ratownicy i policja w gotowości na Sylwestra. W stolicy rozdysponowano dodatkowe zastępy i patrole

Alkohol, fajerwerki, brak rozsądku – to trzy główne czynniki, przez które w Sylwestra dochodzi do wypadków czy groźnych incydentów. Szef stołecznej policji w rozmowie z norweskimi mediami przyznał, że w noc z 31 grudnia na 1 stycznia służby będą mieć ręce pełne roboty. Zwłaszcza że już od wczoraj amatorzy petard dają się funkcjonariuszom i straży we znaki.