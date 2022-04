Przełomowy wyrok: pasażerowie współwinni wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę

Sąd Najwyższy w Norwegii podtrzymał w mocy wyrok, który może zmienić rozpatrywanie podobnych spraw w przyszłości: pasażerowie podróżujący autem prowadzonym przez pijanego kierowcę są współwinni śmiertelnego wypadku.

Po julebord pięć osób wsiadło do samochodu, by wrócić z imprezy do domu. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu, łącznie z dwudziestoletnim kierowcą, który najpierw podwiózł do domu dwie osoby, w tym właściciela pojazdu, a następnie pojechał odwieźć dwoje ostatnich pasażerów. Po drodze spowodował jednak wypadek, w którym na miejscu zginęła pasażerka, a gdy policja ok. dwie godziny później pobrała od kierowcy próbkę krwi, wynik wskazał 1,33 promila alkoholu.