Projekt paszportów szczepionkowych gotowy: Komisja Europejska przedstawiła założenia dokumentu

Komisja Europejska wezwała państwa UE do przygotowywania skoordynowanych działań, które przyczynią się do stopniowego znoszenia ograniczeń, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Jak wynika z komunikatu, instytucje unijne mają zająć się tzw. zielonym zaświadczeniem cyfrowym, które w okresie letnim ma umożliwić swobodne podróżowanie, bez konieczności odbywania kwarantanny.

przejścia COVID-19,

uzyskania ujemnego wyniku testu na obecność koronawirusa,

przyjęciu szczepionki na COVID-19. Komisja Europejska przedstawiła wniosek 17 marca. Zielone zaświadczenia cyfrowe, zgodnie z założeniami organów unijnych, mają być ważne w całej Unii Europejskiej. Trwają również rozmowy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, które zapewnią powszechność dokumentu na całym świecie. Proponując utworzenie dokumentu, Komisja Europejska zwróciła uwagę, że nie będzie on dotyczył jedynie szczepień. Ma on gromadzić dane dotyczące:

Swoboda przemieszczania się już latem? Za wydawanie zielonych zaświadczeń cyfrowych mają być odpowiedzialne krajowe organy służby zdrowia. Komisja Europejska proponuje, by były to m.in. szpitale, ośrodki wykonujące testy i/lub szczepienia oraz inne organy związane z zagadnieniem.



Dokument ma mieć wersję cyfrową. Na prośbę obywatela może zostać wydany jego papierowy odpowiednik. – Zielone zaświadczenia cyfrowe będą ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Pomoże to w skoordynowanym znoszeniu istniejących ograniczeń. Podczas podróży wszyscy posiadający zielone zaświadczenie cyfrowe obywatele UE i obywatele państw trzecich legalnie przebywający w UE powinni być zwolnieni z ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się w taki sam sposób jak obywatele odwiedzanego przez nich państwa członkowskiego. Państwa członkowskie, które będą chciały wymagać od posiadaczy takiego zaświadczenia poddania się kwarantannie lub testowi, będą musiały powiadomić o tym Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie oraz uzasadnić taką decyzję – precyzuje projekt Komisja Europejska.

Komisja Europejska zaproponowała wspólne podejście unijne, które pozwoli na bezpieczne otwarcie Europy. Wezwała państwa #UE do przygotowania się na stopniowe znoszenie ograniczeń dot. #COVID19, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.



Wniosek o wprowadzenie zielonych zaświadczeń cyfrowych został złożony przez Komisję Europejską 17 marca. Aby uznano go za dokument obowiązujący, musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie. Jeśli tak się stanie, do lata 2021 roku kraje UE wprowadzą odpowiednią infrastrukturę oraz akty prawne, które umożliwią posiadaczom zaświadczeń podróżowanie bez potrzeby poddawania kwarantannie.



Komisja Europejska zaznacza, że zaszczepienie nie będzie podstawowym czynnikiem umożliwiającym swobodę przemieszczania się, ponieważ ograniczyłoby prawa obywateli UE, którzy nie otrzymali dostępu do preparatu. Do respektowania zaświadczenia zaproszono już Norwegię, Islandię, Liechtenstein oraz Szwajcarię.