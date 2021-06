Problemy hoteli w Sandefjord: dla skierowanych na kwarantannę zabrakło pokoi

To pierwszy tak poważny problem od momentu wprowadzenia kwarantanny w hotelu. Fot. Wolfmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Prawie 100 osób odesłano do domu w wyniku braku miejsc w hotelach kwarantanny w Sandefjord. W piątek, 28 maja, na lotnisku wylądowało więcej pasażerów, niż wynosi liczba przygotowanych do izolacji pokoi. Z pobytu w placówkach zwolniono jedną trzecią podróżnych.

Jak informuje portal abcnyheter.no, z kwarantanny hotelowej zwolniono 95 osób. Po umieszczeniu w pokojach pasażerów z dwóch samolotów, liczba przygotowanych miejsc wyczerpała się. Blisko setka podróżnych, która wcześniej trafiła do placówek, została skierowana na dalszą izolację we własnym miejscu zamieszkania. – W piątek pojemność hoteli została w pełni wykorzystana i 95 osób zostało poproszonych o dokończenie okresu kwarantanny we własnym domu lub innym przeznaczonym do tego miejscu – informuje Thor Henry Thorød zajmujący się sytuacjami kryzysowymi i bezpieczeństwem w Sandefjord.