Premier Norwegii z wizytą w Polsce. Tusk i Støre odwiedzili wyjątkową bazę wojskową

Premierzy rozmawiali także o współpracy energetycznej. Fot. Gov.pl, CC BY 4.0 PL

Premier Norwegii Jonas Gahr Støre odwiedził poligon Camp Jomsborg w Polsce. Wraz z premierem Donaldem Tuskiem spotkał się z ukraińskimi żołnierzami szkolonymi przed wyjazdem na front.

Wizyta odbyła się 23 lutego w bazie w Lipie w południowo-wschodniej Polsce. W obozie ukraińscy żołnierze przechodzą szkolenie i otrzymują sprzęt. Za trening odpowiadają instruktorzy z krajów nordyckich i bałtyckich. Operacją kieruje Norwegia we współpracy z Polską.

Operacja Legio pod norweskim dowództwem Norwegia stoi na czele operacji Legio. Projekt realizowany jest wspólnie z Polską oraz państwami nordyckimi i bałtyckimi. Celem jest wsparcie ukraińskich sił lądowych poprzez szkolenia i dostawy sprzętu. Trening rozpoczął się późnym latem 2025 roku. Camp Jomsborg oficjalnie otwarto w październiku 2025 roku.



W październiku 2025 roku Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Szwecja i Ukraina podpisały porozumienie o współpracy. Dokument dotyczy realizacji operacji Legio. Państwa uczestniczące zapewniają szkolenie, wyposażenie i wsparcie eksperckie. Projekt zakłada budowę i wzmocnienie ukraińskich brygad zgodnie ze standardami NATO.

Szkolenie i wsparcie dla brygad To Ukraina zwróciła się o wsparcie w zakresie szkolenia i wyposażenia brygad. Norwegia zaproponowała wspólne działania z krajami regionu. Polska udostępniła teren pod bazę szkoleniową. Szkolenia są dostosowane do bieżących potrzeb zgłaszanych przez Ukrainę. Część żołnierzy trafia do obozu bezpośrednio z frontu.



Norwegia przekazała w ubiegłym roku około 10 mld NOK na operację Legio. Wsparcie obejmuje darowizny sprzętu i zakupy w przemyśle zbrojeniowym. Łącznie przekazywane wyposażenie odpowiada wielkości około dwóch brygad. W bazie szkoleni są szeregowi i oficerowie ukraińskiej armii. Norwescy i sojuszniczy instruktorzy prowadzą zajęcia praktyczne i teoretyczne.



Podczas wizyty premierzy Norwegii i Polski odbyli również spotkanie bilateralne. Rozmowy dotyczyły współpracy obronnej i energetycznej. Norwegia jest kluczowym dostawcą gazu do Polski. W 2025 roku oba kraje uzgodniły zawarcie strategicznego partnerstwa energetycznego.



Po stronie norweskiej w operację zaangażowane są zdolności w ramach Brigade Nord, obejmujące piechotę, jednostki zmechanizowane, artylerię, inżynierię, służby medyczne, logistykę oraz komponenty dowodzenia i łączności.