Premier Norwegii z wizytą w Polsce. Tusk i Støre odwiedzili wyjątkową bazę wojskową
25 lutego 2026 10:31
Premierzy rozmawiali także o współpracy energetycznej. Fot. Gov.pl, CC BY 4.0 PL
Operacja Legio pod norweskim dowództwem
W październiku 2025 roku Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Szwecja i Ukraina podpisały porozumienie o współpracy. Dokument dotyczy realizacji operacji Legio. Państwa uczestniczące zapewniają szkolenie, wyposażenie i wsparcie eksperckie. Projekt zakłada budowę i wzmocnienie ukraińskich brygad zgodnie ze standardami NATO.
Zaangażowano piechotę i jednostki zmechanizowane.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Szkolenie i wsparcie dla brygad
Norwegia przekazała w ubiegłym roku około 10 mld NOK na operację Legio. Wsparcie obejmuje darowizny sprzętu i zakupy w przemyśle zbrojeniowym. Łącznie przekazywane wyposażenie odpowiada wielkości około dwóch brygad. W bazie szkoleni są szeregowi i oficerowie ukraińskiej armii. Norwescy i sojuszniczy instruktorzy prowadzą zajęcia praktyczne i teoretyczne.
Podczas wizyty premierzy Norwegii i Polski odbyli również spotkanie bilateralne. Rozmowy dotyczyły współpracy obronnej i energetycznej. Norwegia jest kluczowym dostawcą gazu do Polski. W 2025 roku oba kraje uzgodniły zawarcie strategicznego partnerstwa energetycznego.
Po stronie norweskiej w operację zaangażowane są zdolności w ramach Brigade Nord, obejmujące piechotę, jednostki zmechanizowane, artylerię, inżynierię, służby medyczne, logistykę oraz komponenty dowodzenia i łączności.
