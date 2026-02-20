Norwegia będzie "Made in Europe". Na stole setki miliardów euro

Nowe wymogi obejmą m.in. producentów aut elektrycznych i zobowiążą ich do produkcji w Europie oraz używania części z Europy. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Unia Europejska przygotowuje zasady "Made in Europe", które mają wzmocnić przemysł i zamówienia publiczne. Według premiera Jonasa Gahra Støre Norwegia zostanie objęta nowymi regulacjami.

Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami dla europejskiej gospodarki. Celem jest zwiększenie udziału produktów wytwarzanych w Europie w zamówieniach publicznych oraz projektach wspieranych ze środków publicznych. Hasła "Buy European" i "Made in Europe" zaczynają przybierać realny kształt. Sprawa ma być omawiana podczas wizyty przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy w Norwegii.

Nowe przepisy dla przemysłu W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić projekt Industrial Accelerator Act. Regulacja ma wzmocnić europejski przemysł w konkurencji z USA i Chinami. Jednym z kluczowych elementów jest zasada "Made in Europe". Oznacza obowiązek zapewnienia określonego udziału produktów europejskich w zamówieniach publicznych.



Nowe wymogi obejmą między innymi sektor energii. Chodzi o baterie, energię słoneczną, wiatrową oraz wodór. Państwa UE kupują rocznie towary o wartości około 2000 mld euro. Regulacje mają też dotyczyć firm produkujących między innymi samochody elektryczne i stal przy wsparciu publicznym.

Norwegia jest ważnym dostawcą surowców krytycznych, takich jak metale i minerały niezbędne do produkcji baterii, turbin wiatrowych i innych technologii energetycznych.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Norwegia w europejskim kręgu Jesienią w norweskim środowisku biznesowym pojawiały się obawy o wykluczenie z nowych zasad. Norwegia nie należy do unii celnej UE. Premier Jonas Gahr Støre poinformował jednak, że kraj ma zostać objęty regulacjami. Powołał się na rozmowę z Ursulą von der Leyen podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium.



Z projektu przepisów wynika, że państwa EOG, w tym Norwegia, Islandia i Liechtenstein, będą traktowane jako część "Made in Europe". Inaczej jest w przypadku Wielkiej Brytanii i Turcji. Londyn krytykuje propozycję jako działanie protekcjonistyczne. W UE trwa spór o zakres regulacji między zwolennikami a koncepcją "Made with Europe".



W programie wizyty Antonio Costy w Norwegii znajdują się także kwestie Ukrainy, Arktyki, obronności, gotowości kryzysowej oraz bezpieczeństwa gospodarczego. Nowe regulacje mają być omawiane podczas szczytu UE zaplanowanego na 19-20 marca.