Premier Norwegii poniesie karę. 20 000 koron za naruszenie obostrzeń

Główny komendant norweskiej policji poinformował o zakończeniu dochodzenia w sprawie naruszenia obostrzeń przez premier Ernę Solberg. Za przekroczenie dopuszczonej prawem liczby gości w trakcie spotkania urodzinowego, Prezes Rady Ministrów została ukarana grzywną w wysokości 20 tys. koron norweskich.

O kontrowersyjnym zdarzeniu z udziałem norweskiej premier w połowie marca poinformowali dziennikarze NRK. Polityk z rodziną pojechała do Geilo podczas ferii zimowych. Na miejscu odbyło się m.in. spotkanie z okazji urodzin premier. 25 lutego w jednej z restauracji zgromadziło się 13 osób. Dzień później w apartamencie we wspólnym posiłku uczestniczyło 14 zaproszonych. Zarówno lokalne, jak i krajowe przepisy wskazywały, że w tego typu wydarzeniach nie można przekroczyć limitu 10 gości. Erna Solberg przeprosiła za całą sytuację i powiedziała, że podda się karze.

– Tego typu czyny nie zawsze podlegają karze. Nakładamy ją, gdy dochodzi do poważnych naruszeń lub wymagają tego specjalne względy. [...] Brak reakcji na to zachowanie mógłby mieć wpływ na nieprzestrzeganie obostrzeń przez mieszkańców Norwegii. Choć prawo jest takie samo dla każdego, nie każdy człowiek jest taki sam. [...] Musieliśmy nałożyć karę na Ernę Solberg, by utrzymać wysoki poziom przestrzegania restrykcji w kraju – podsumował sprawę Ole Sæverud.