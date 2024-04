Prawie trzy miliony osób ze wsparciem NAV. Urząd wypłacił w 2023 roku kosmiczne kwoty

Ponad połowa mieszkańców kraju fiordów otrzymała świadczenia z NAV, wynika z danych Urzędu Pracy i Opieki Społecznej opisujących 2023 rok. Zasiłki, emerytury i renty kosztowały instytucję 583 mld NOK.

NAV wypłacał 1,1 mln NOK co minutę, informuje instytucja. W 2023 roku świadczenia z urzędu otrzymało 2,8 mln mieszkańców kraju fiordów, co odpowiada za ponad połowę populacji Norwegii. Środki wykorzystywało także 105 tys. osób przebywających w innych krajach świata.



– Zdecydowana większość z nas otrzymuje pieniądze od NAV raz lub kilka razy w życiu, a w ciągu zaledwie jednego roku połowa populacji przynajmniej raz otrzymała środki z NAV na konto. Mówi to coś o roli tej instytucji w społeczeństwie i życiu ludzi – skomentował dyrektor Urzędu ds. Pracy i Opieki Społecznej Hans Christian Holte.