Mieszkańcy Norwegii zapłacą 14 000 NOK podatku? W przeciwnym razie NAV może być niewypłacalny

W ciągu 10 lat wydatki NAV wzrosły o 92 mld NOK. Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej szacuje, że o podobną kwotę powiększą się w nadchodzącej dekadzie. Coraz większe nakłady na obsługę świadczeń spowodowane są wydłużonym okresem pobierania emerytur oraz coraz większą liczbą osób, które pobierają zasiłki.

Jak wyliczają przedstawiciele NAV, w 2032 roku każdy mieszkaniec Norwegii musiałby zapłacić 14 tys. dodatkowego podatku rocznie, by zrealizować wszystkie wypłaty, którymi obciążona jest instytucja. Kalkulacja ma zilustrować, jak zwiększają się wydatki na ubezpieczenie społeczne na przestrzeni dekady. Z listopadowego raportu wynika, że wydatki NAV: 1) wzrosły o 92 mld NOK w latach 2012-2022 i osiągnęły poziom 624 mld NOK rocznie, 2) wzrosną o kolejne 92 mld NOK w latach 2022-2032 i dobiją do wartości około 717 mld NOK. Wydatki na świadczenia społeczne mają osiągnąć poziom 17,4 proc. PKB Norwegii kontynentalnej (bez uwzględnienia działalności na szelfie kontynentalnym) do 2032 roku. Obecnie wynoszą około 15,8 proc.

Jak informuje NAV, poza zwiększeniem środków na wypłatę emerytur, dofinansowania wymagają także kwoty przeznaczone na zasiłki chorobowe, świadczenia pomocowe oraz związane z zatrudnieniem i usługi zdrowotne (m.in. farmaceutyczne karty przedpłacone). Z raportu wynika, że coraz większym obciążeniem dla finansów instytucji jest zwiększająca się absencja chorobowa. Od połowy 2019 do analogicznego okresu 2023 roku wzrosła z 4,7 do 5,5 proc. zatrudnionych. Lekarze coraz częściej wystawiają zwolnienia z tytułu zaburzeń psychicznych lub rozpoznań ogólnych i nieokreślonych, w tym uciążliwe zmęczenie i letarg.

Raport NAV powstał w oparciu o dane, z których wynika, że do 2032 roku wciąż rosnąć będzie populacja kraju fiordów, a średnia życia mieszkańców wydłuży się. Rząd zapowiedział pakiet reform, które mają przyczynić się do ograniczenia wydatków Urzędu Pracy i Opieki Społecznej. Osoby przebywające na zasiłkach mają być lepiej motywowane do powrotu na rynek pracy. Najpoważniejszym zabiegiem ma być reforma emerytalna, polegająca na stopniowym podwyższaniu wieku uprawniającego do przejścia na świadczenie. Działanie ma zapewnić w 2032 roku 31 mld NOK oszczędności.



W 1973 roku wiek emerytalny w Norwegii obniżono z 70 do 67 lat. Od tamtego momentu pozostał bez zmian. – Wydłuża się oczekiwana długość życia, a seniorzy są coraz zdrowsi, dlatego propozycja stopniowego podwyższania wieku emerytalnego ma sens. Samo w sobie będzie to skutkować niższymi kosztami emerytur i wzrostem zatrudnienia – motywują zmiany przedstawiciele NAV.



Źródła: E24, MojaNorwegia.pl