Prawie 300 pracowników poddanych kwarantannie. Szpital w Oslo ogranicza działalność

Według danych podanych przez władze szpitala 6 z 86 zakażonych w Norwegii to pracownicy placówki Ullevål w Oslo – w związku z ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się wirusa wśród personelu i pacjentów łącznie aż 280 osób zatrudnionych, w tym 130 pracowników jednego oddziału, zostało poddanych kwarantannie. Ze względu na rozwój sytuacji oraz braki kadrowe na oddziale okulistyki do odwołania świadczona będzie wyłącznie pomoc natychmiastowa oraz niezbędne zabiegi, bez których istniałoby zagrożenie utraty wzroku. Szpital Ullevål zapewnia jednak, że leczenie na innych oddziałach przebiega normalnie, dlatego pozostali pacjenci nie muszą obawiać się konsekwencji wprowadzonej kwarantanny. Obostrzenia związane z zarażeniem koronawirusem obowiązują też samych chorych – wszystkie osoby, które przebywały na oddziale okulistyki między 24 a 28 lutego, proszone są o pozostanie w domu i ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi przez 14 dni od czasu wypisania. Warto też zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak podwyższona temperatura, problemy z oddychaniem czy kaszel, które mogą świadczyć o zarażeniu koronawirusem z Chin.

Problemy w całym kraju

Przypadki zarażenia koronawirusem wykryto też u 5 uczniów w norweskich szkołach – jedynie szkoła Oslo International School w Bærum została zamknięta, natomiast w pozostałych placówkach uczniowie zostali poproszeni o pozostanie w domu w piątek oraz o tymczasowe ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi.



Pozytywny wynik wykryto również u jednego z żołnierzy, którzy przyjechali do Norwegii na ćwiczenia wojsk NATO pod nazwą „Cold Response” – zdaniem burmistrza gminy Bardu, Toralfa Heimdala, jest to wystarczający argument do odwołania manewrów, w których udział weźmie w przyszłym tygodniu około 15 tys. osób. Decyzja w sprawie ewentualnego przełożenia ćwiczeń na razie jeszcze nie zapadła.