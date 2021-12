Powrót do domu na święta będzie utrudniony: Szwecja wprowadza wymóg posiadania certyfikatów covidowych

Premier Szwecji Magdalena Andersson ogłosiła zaostrzenie restrykcji wjazdowych. Zmiany dotkną m.in. podróżujących ze wszystkich państw nordyckich, w tym z Norwegii. Na konferencji prasowej, która odbyła się 16 grudnia, zaznaczyła, że osoby przekraczające granicę będą musiały okazać certyfikat covidowy.

Szwedzki rząd oraz przedstawiciele służby zdrowia apelują do podróżujących z Norwegii, by poddali się testom na COVID-19 po przekroczeniu granicy. Premier Magdalena Anderssona prosi także, by również w Szwecji respektować przepisy wprowadzone w kraju fiordów, przede wszystkim ograniczony limit gości oraz ograniczenie picia alkoholu. – Nie przenośmy zabaw za granicę – podsumowała apel. Szwedzki rząd zastrzegł, że pogorszenie sytuacji epidemicznej może przyczynić się do wprowadzenia kolejnych obostrzeń. Do najbardziej dotkliwych należeć będzie konieczność okazania certyfikatu covidowego przed wejściem do lokali gastronomicznych i instytucji kultury.