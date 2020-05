Port kosmiczny powstanie w Andøya. Rząd da 365 milionów koron

Fundusze są wydane Centrum Kosmicznemu Andøya (Andøya Space Center) na podstawie przesłanego wniosku i dzielą się na dwie części. Pierwsza z nich to forma inwestycji w spółkę o wartości ponad 282 mln NOK, druga to bezpośrednia dotacja od państwa równa 83 mln NOK. To bardzo duży zastrzyk pieniędzy biorąc pod uwagę, że łączną wartość projektu szacuje się na 1,3 miliarda koron norweskich.



– To jest niesamowite. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prawdziwej pracy, a mianowicie budowy portu kosmicznego Andøya. To będzie miało ogromne znaczenie nie tylko dla Andøya, ale dla całej Norwegii – powiedział NRK prezes Andøya, Odd Roger Enoksen dodając, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszą rakietę będą w stanie wystrzelić jesienią przyszłego roku.