Populacja Norwegii przekroczy sześć milionów osób. Skorzysta na tym tylko część gmin

Prognozy mówią jasno – do końca XXI wieku populacja kraju fiordów przekroczy sześć milionów mieszkańców. Wzrost będzie związany ze zwiększeniem dysproporcji pomiędzy miastami i wsią. Ludności przybędzie przede wszystkim na obszarach zurbanizowanych.

Jak wynika z prognozy Centralnego Biura Statystycznego (SSB), populacja Norwegii wzrośnie z 5,4 mln do 6 mln w 2050 i 6,2 mln w 2100 roku. Nie oznacza to jednak, że mieszkańców przybędzie we wszystkich regionach kraju. – Wzrost liczby ludności w nadchodzących latach będzie nierównomiernie rozłożony. Oczekujemy, że w okręgu Viken przybędzie do 2050 roku 19 proc. populacji, podczas gdy w Nordland ten sam wskaźnik skurczy się o 2 procent – komentuje badaczka Sturla Løkken.