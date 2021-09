Ponad trzy miliony Norwegów w pełni zaszczepionych: kraj fiordów zbliża się do zniesienia obostrzeń

16-17 lat – 10 618,

18-24 lata – 238 902,

25-39 lat – 472 759,

75-84 lata – 302 366,

powyżej 85 lat – 106 099.

Do 30 sierpnia najwięcej osób w pełni zaszczepionych należało do grupy wiekowej 45-54 (576 409) oraz 55-64 (573 076). Ponad 500 tys. osób przyjęło również obie dawki preparatu w grupie 65-74 (507 376). W pozostałych kategoriach wiekowych dane prezentują się następująco:Jak informuje FHI, jeżeli w raporcie uwzględni się jedynie osoby pełnoletnie, odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców Norwegii wzrasta do 70,8 proc. Rozpatrzenie w analogiczny sposób liczby osób, które przyjęły minimum jedną dawkę wskazuje, że z powszechnego programu szczepień skorzystało 89 proc. dorosłych Norwegów i osób przebywających w kraju fiordów.