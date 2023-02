Ponad milion wniosków o paszport. Policja: nie ma co czekać z wizytą w biurze paszportowym

Czas oczekiwania na wydanie paszportu to obecnie ok. tydzień stock.adobe.com/standardowa

Urząd Policji podaje, że podobnie jak w 2022, w tym roku nadal trwać będzie wysoki popyt na otrzymywanie paszportów i dowodów osobistych. Dlatego radzi, by nie odkładać wizyty w biurze paszportowym na ostatnią chwilę, a już teraz zarezerwować termin wizyty.

Policja informuje, że po kryzysie paszportowym z ubiegłego roku, gdzie czas oczekiwania na dokument wynosił w krytycznym momencie nawet dwa miesiące, sytuacja powróciła do normy, i czas oczekiwania na wydanie paszportu to obecnie ok. tydzień. Zaznacza jednak, że im szybciej ktoś złoży wniosek o paszport, tym dla niego korzystnie - uniknie kolejek przed sezonem wakacyjnym.