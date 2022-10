Ponad dwa razy więcej kierowców z karą pozbawienia wolności. Sądy bezlitosne dla piratów drogowych

Norwegia słynie z bezwzględnego podejścia do piratów drogowych. Fot. materiały prasowe NAF

Niedozwolona prędkość, brak ważnego prawa jazdy i spowodowanie obrażeń ciała to najczęstsze przyczyny pozbawienia wolności norweskich kierowców. W 2021 roku 970 osób skierowano do bezwarunkowego odbycia kary. To wyraźny wzrost w porównaniu z ostatnią dekadą.





147 osób za jazdę bez ważnego prawa jazdy,

48 osób za rażące naruszenie dozwolonej prędkości,

28 osób za spowodowanie wypadku, w którym doszło do obrażeń ciała lub inne, nieokreślone naruszenia przepisów. W 2021 roku najwięcej osób (407) pozbawiono wolności pod postacią elektronicznej kontroli miejsca pobytu (nadajnik) za rażące przekroczenie dozwolonej prędkości. 187 kierowców rozpoczęło taką samą karę za jazdę bez ważnego prawa jazdy. Wobec 149 piratów drogowych sąd zastosował ten sam środek za spowodowanie wypadku, w którym doszło do obrażeń ciała lub inne, nieokreślone naruszenia przepisów. Do zakładu karnego skierowano:

Piraci drogowi nie mają łatwo Liczba nowych wyroków za przestępstwa drogowe wzrosła o 70 proc. w stosunku do 2020 roku i 135 proc. w porównaniu ze średnią z lat 2012-2019. Za wzrost liczby wyroków odpowiadają głównie mężczyźni. Stanowią 93 proc. skazanych. Największą negatywną zmianę zaobserwowano wśród osób powyżej 40 roku życia.

Tabela przedstawiająca wzrost wyroków pozbawienia wolności za przestępstwa drogowe.Il. SSB

W Norwegii utrzymuje się tendencja spadkowa Jak wynika ze statystyk Służby Więziennictwa, w 2021 roku norweskie sądy skazały na karę bezwzględnego pozbawienia wolności 3777 osób. To więcej niż w 2020 (2864) i 2019 (3560) roku. W kraju fiordów utrzymał się jednak obserwowany od 2012 trend spadkowy. Liczba nowych wyroków od 2018 roku nie przekroczyła czterech tys. i pięciu tys. od 2016 roku.





Komunikat prasowy Centralnego Biura Statystycznego (SSB) Jedna trzecia liczby wzrostu nowych przyjęć do więzienia dotyczy osób skazanych za przemoc i znęcanie się (1260). Od 2014 roku wzrasta także wskaźnik osadzonych za przestępstwa seksualne. Na początku 2013 roku jeden na dziesięciu więźniów trafił z tego powodu do zakładu karnego. Na początku 2021 roku ten sam wyrok otrzymało blisko 25 proc. nowych skazanych.