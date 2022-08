Nawet sześć lat więzienia za terapię konwersyjną. Ważny krok Norwegii w walce z homofobią

Ministerstwo Kultury i Równości Płci wysłał do konsultacji projekt całkowitego zakazu tzw. terapii konwersyjnej. Nowe prawo miałoby dotyczyć braku zgody na stosowanie metod w celu nakłonienia innej osoby do zmiany, zaprzeczania, tłumienia jej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Karane ma być także reklamowanie podobnych działań.

– Ważne jest, aby wprowadzić całkowity zakaz terapii konwersyjnej, co zapobiegnie szkodliwej praktyce, z którą zetknęło się sporo osób queer – poinformowała w komunikacie prasowym minister kultury i równości płci Anette Trettebergstuen. Resort zwraca uwagę, że tego typu działania w oczywisty sposób przyczyniają się do wyrządzenia krzywdy psychicznej.



Nowe przepisy mają zostać zawarte w Kodeksie Karnym. Przeprowadzanie tzw. terapii konwersyjnej ma skutkować grzywną lub pozbawieniem wolności do trzech lat. Jeśli działania wyrządzą znaczną krzywdę psychiczną, kara może wzrosnąć do sześciu lat.