Południe wyższe od północy. Ile mierzy przeciętny Norweg?
24 października 2025 12:31
Średni wzrost w Norwegii zmienił się na przestrzeni lat. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
W kolejnych dekadach wzrastanie Norwegów uległo spowolnieniu i dziś utrzymuje się na stabilnym poziomie. W przypadku kobiet przyrost był nieco mniejszy, jednak również zauważalny. W ciągu ostatniego stulecia wzrost przeciętnie zwiększył się o około siedem cm.
Różnice między regionami Norwegii
W północnych okręgach, takich jak Troms czy Finnmark, wartości są niższe – odpowiednio około 178 cm i 165 cm. Zróżnicowanie może wynikać zarówno z uwarunkowań genetycznych, jak i odmiennych warunków klimatycznych oraz sposobu odżywiania.
Wzrost Norwegów na przestrzeni lat.Il. SSB
Norwegia na tle świata
Zauważalny jest też ogólny trend stabilizacji. W wielu krajach wzrost populacji przestaje się zwiększać. Zjawisko może być związane z osiągnięciem biologicznego maksimum wzrostu w dobrze rozwiniętych społeczeństwach.
