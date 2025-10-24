Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Południe wyższe od północy. Ile mierzy przeciętny Norweg?

Redakcja

24 października 2025 12:31

Kopiuj link
Południe wyższe od północy. Ile mierzy przeciętny Norweg?

Średni wzrost w Norwegii zmienił się na przestrzeni lat. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norwegowie należą do najwyższych społeczeństw w Europie. Badanie Centralnego Biura Statycznego (SSB) obejmujące rekrutów wojskowych oraz kobiety w wieku dorosłym pokazuje, że wzrost mieszkańców Norwegii systematycznie się zwiększa.
FHI - Badanie zdrowia publicznego w Norwegii
Reklama
Na początku XX wieku przeciętny norweski mężczyzna mierzył nieco ponad 170 cm. Od tego czasu populacja urosła średnio o około 10 cm. Największy przyrost odnotowano w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, gdy poprawiły się warunki życia, higiena oraz dostęp do opieki zdrowotnej.

W kolejnych dekadach wzrastanie Norwegów uległo spowolnieniu i dziś utrzymuje się na stabilnym poziomie. W przypadku kobiet przyrost był nieco mniejszy, jednak również zauważalny. W ciągu ostatniego stulecia wzrost przeciętnie zwiększył się o około siedem cm.
Uszkodzą mózg, by łagodzić objawy choroby. Nowa terapia dostępna w Norwegii

Różnice między regionami Norwegii

Różnice w średnim wzroście są widoczne pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Najwyżsi mieszkańcy żyją na południu, gdzie średni wzrost mężczyzn sięga nawet 182 cm, a kobiet około 167 cm.

W północnych okręgach, takich jak Troms czy Finnmark, wartości są niższe – odpowiednio około 178 cm i 165 cm. Zróżnicowanie może wynikać zarówno z uwarunkowań genetycznych, jak i odmiennych warunków klimatycznych oraz sposobu odżywiania.
Wzrost Norwegów na przestrzeni lat.

Wzrost Norwegów na przestrzeni lat.Il. SSB

Norwegia na tle świata

Na tle innych państw Norwegia zajmuje wysoką pozycję, choć nie należy już do światowych liderów pod względem średniego wzrostu. Młodzi Norwegowie w wieku 17–18 lat należą do najwyższych w Europie. Podobne wyniki notują również mieszkańcy Niderlandów, Danii czy Islandii.

Zauważalny jest też ogólny trend stabilizacji. W wielu krajach wzrost populacji przestaje się zwiększać. Zjawisko może być związane z osiągnięciem biologicznego maksimum wzrostu w dobrze rozwiniętych społeczeństwach.
Badanie zdrowia publicznego w Norwegii. FHI prosi Polaków o pomoc – sprawdź, czy dostałeś SMS!
Oslo, okręg miasta
