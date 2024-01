Polskie i norweskie dania na liście 100 najgorszych potraw w 2023 roku

Użytkownicy portalu TasteAtlas negatywnie oceniają m.in. smalahove i kiełbasę parówkową. Fot. Ole Amundsen (Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0 DEED)/Mariuszjbie, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Redaktorzy portalu TasteAtlas zaprezentowali ranking 100 najgorszych potraw w 2023 roku. Za najmniej smaczne uznano islandzką Hákarl, amerykańskiego Ramen Burgera oraz izraelski Kugel Yerushalmi. W zestawieniu znalazły się także dania z Norwegii i Polski.

Na 11. lokacie rankingu TasteAtlas umieścił czerninę. Zupa, nazywana także czarną polewką, składa się przede wszystkim z mięsa i krwi kaczki, gęsi lub królika. Dodaje się do niej ocet, który ma działania przeciwkrzepliwe. Nazwa wiąże się z kolorem potrawy, która zawdzięcza barwę dodawanej krwi. Osiem pozycji niżej znajdziemy zupę truskawkową z makaronem. Twórcy zestawienia zwracają uwagę, że danie powstaje z połączenia truskawek, kwaśnej śmietany i cukru, a opcjonalnie można dodać do niej miętę. Na 30. miejscu rankingu 100 umieszczono polską kiełbasę parówkową. – Kiełbaski po umieszczeniu na talerzu wydzielają parę, stąd nazwa parówkowa – tłumaczy TasteAtlas.

Norwegia słynie z niesmacznej kuchni?

Autorzy zestawienia umieścili w rankingu cztery potrawy z Norwegii. Na 16. pozycji znalazło się gomme. To odmiana słodkiego sera, która powstaje poprzez oddzielenie skrzepu sera od serwatki i wymieszanie go z jajkami, śmietaną i cukrem. Danie jest następnie gotowane i doprawiane np. cynamonem. Podawane jest jako dodatek do chleba.



25. i 26. miejsce zajęły kolejno smalahove i lutefisk. Pierwsze z dań to tak naprawdę głowa owcy. Proces przygotowawczy trwa kilka miesięcy. Głowa jest w tym czasie czyszczona, moczona w solance i obsuszona. Zjeść można w niej wszystko – łącznie z oczami.



Lutefisk, zwany również rybą mydlaną, to popularna w Norwegii potrawa, która podawana jest głównie w okresie Bożego Narodzenia. O jej wyjątkowości świadczy m.in. długi i skomplikowany okres przygotowawczy. Jeśli chcemy zrobić lutefisk od podstaw, potrzebujemy 12 dni. Podstawą dania jest sztokfisz, czyli suszony dorsz. Następnie, moczymy go kilka dni w wodzie, macerujemy w ługu sodowym i ponownie moczymy w wodzie. Po wszystkim, lutefisk ma konsystencję galarety.



82. lokata przypadła sandkaker. Tradycyjne norweskie ciasteczka przyrządza się z połączenia mąki, masła, jajek, cukru i blanszowanych, mielonych migdałów. W kraju fiordów spożywa się je głównie w okresie świątecznym.