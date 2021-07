Polskie drogi niechlubną wizytówką w Europie: liczba ofiar wypadków na milion mieszkańców przeraża

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała na początku lipca raport, dotyczący bezpieczeństwa na polskich drogach. Wynika z niego, że nad Wisłą jest wyjątkowo niebezpiecznie. W przeliczeniu na milion mieszkańców, w wypadkach w Polsce ginie średnio 50 proc. więcej osób niż w pozostałych państwach Europy.

Jak przekazała Najwyższa Izba Kontroli, w 2020 roku natężenie ruchu drogowego w Polsce było mniejsze ze względu na pandemię koronawirusa. W porównaniu z 2019 rokiem liczba kolizji spadła o ponad 70 tys. Wypadków drogowych było o prawie siedem tys. mniej. Mimo to liczba zabitych na 100 wypadków wzrosła do 10,6. Z kolei ciężko ranne były średnio 37,4 osoby. – Główną przyczyną powyższego stanu jest niezbudowanie kompleksowej i systemowej wizji polityki państwa ukierunkowanej na przeciwdziałanie zagrożeniom w ruchu drogowym, pomimo że obszar ten miał być jednym z priorytetów polskiej administracji w dziedzinie bezpieczeństwa – analizuje NIK. Wśród powodów wymienia także zły stan techniczny pojazdów oraz dróg oraz nieodpowiedzialność polskich kierowców.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia także stan polskich dróg. Ocena dobra przypadła ponad 60 proc. jezdni w Polsce. Zwiększyła się liczba tras ocenianych negatywnie. – Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych poziomów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej. W konsekwencji co roku na polskich drogach ginie blisko 3 tys. osób, rannych zostaje około 30 tys. osób, a straty spowodowane wypadkami szacowane są na ponad 56 mld zł rocznie – podsumowuje instytucja.

Norwegia zdecydowanie bezpieczniejsza

Zupełnie odmienne statystyki dotyczące 2020 roku przekazały instytucje z Norwegii. Przed rokiem 95 osób w Norwegii straciło życie w ruchu drogowym. To o 13 mniej niż rok wcześniej i najmniej od początku prowadzenia statystyk na temat wypadków śmiertelnych w kraju fiordów. Na szczycie niechlubnego rankingu znalazły się drogi w Viken, a także Innlandet, Vestfold i Telemark. W Polsce do największej liczby wypadków dochodzi na drogach gminnych, powiatowych oraz pozostałych trasach publicznych. Stanowiły one ponad 57 proc. wszystkich zdarzeń. Najbezpieczniejsze okazały się autostrady i drogi ekspresowe.