Polska żegna maseczki i kwarantannę. To koniec obostrzeń nad Wisłą

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił termin zniesienia obostrzeń w Polsce. Szef resortu poinformował, że od 28 marca środki ostrożności zostaną zachowane jedynie w podmiotach leczniczych.

Do najważniejszych zmian należy wycofanie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych oraz likwidacja kwarantanny, izolacji domowej oraz kwarantanny wjazdowej. – Podjąłem decyzję o tym, żeby od 28 marca wprowadzić dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to zniesienie obowiązku noszenia maseczek. Tutaj bardzo ważnym zastrzeżeniem jest fakt, że zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych – ogłosił 24 marca Adam Niedzielski. Rząd rekomenduje używanie maseczek w dużych skupiskach ludzi, m.in. w środkach transportu publicznego. Zalecenie nie będzie jednak obowiązkiem zapisanym w rozporządzeniu lub ustawie.

Ostatnie wydarzenia bez wpływu na pandemię

– Dobre wskaźniki zobowiązują nas do podejmowania takich decyzji. Perspektywy i to, jak prognozujemy przebieg dalszej liczby zakażeń, a także sytuacja międzynarodowa, są pozytywne. Przewidujemy, że do końca kwietnia będziemy mieć znaczącą redukcję zakażeń i hospitalizacji – poinformował Adam Niedzielski. Dodał też, że ostatnie wydarzenia mogące mieć wpływ na sytuację epidemiczną – powrót dzieci do szkół i napływ uchodźców – nie doprowadziły do załamania systemu opieki zdrowotnej. – Oba te zjawiska nie przyczyniły się do przełamania tendencji spadkowej – argumentował w czwartek szef resortu zdrowia.