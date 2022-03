Nowa mutacja koronawirusa „deltakron” pojawiła się w Europie. FHI: nie ma powodów do paniki

Termin deltakron to określenie zbiorowe i nie oznacza konkretnego wariantu. stock.adobe.com/licencja standardowa

Po tym, jak nową odmianę koronawirusa będącą połączeniem mutacji Delta i Omikron wykryto w Danii i we Francji, teraz pojawienie się jej w kraju podejrzewają również Szwedzi. Reprezentanci norweskich organów ds. zdrowia na razie się tym jednak nie martwią.

W kraju fiordów póki co go nie wykryto, a Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) nie widzi powodów do paniki.