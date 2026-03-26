Polska wśród najczęściej wybieranych kierunków. Norwegowie planują tam świąteczne wyjazdy

Na norweskich lotniskach rozpoczyna się intensywny okres wielkanocnych podróży. W ciągu najbliższych dni w trasę wyruszy około 1,5 mln pasażerów.

Największe natężenie ruchu przewidziano na piątek 27 marca. Tego dnia cztery główne lotniska obsłużą ponad 132 tys. podróżnych. Avinor informuje o pełnej gotowości operacyjnej. Spodziewane są duże kolejki i wzmożony ruch. Okres świąteczny jednocześnie otwiera sezon wzmożonego ruchu.

Początek intensywnego sezonu Wielkanoc oznacza początek bardzo intensywnego okresu na lotniskach. Wiosną pojawi się wiele długich weekendów i dni wolnych. Ruch pasażerski ma dorównywać letnim szczytom. Na lotnisku w Oslo liczba pasażerów może sięgać blisko 100 tys. dziennie. To oznacza większe obciążenie infrastruktury.



Największy ruch rozłoży się na kilka dni. Między 25 marca a 7 kwietnia obsłużonych zostanie ponad 1,5 mln pasażerów. Najwięcej podróżnych przypada na lotnisko w Oslo – ponad 995 tys. Bergen, Stavanger i Trondheim również notują wysokie liczby. Kulminacja powrotów nastąpi na początku kwietnia. Ruch będzie intensywny zarówno krajowo, jak i międzynarodowo.

Wiosenne temperatury zachęcają do wyboru kierunków wypoczynkowych zamiast zimowych.

Kierunki podróży i utrudnienia Najpopularniejszym kierunkiem pozostaje Norwegia. Blisko 1 mln osób wybiera podróże krajowe. Wśród kierunków zagranicznych na pierwszym miejscu znajduje się Hiszpania. Kolejne miejsca zajmują Dania i Wielka Brytania. W czołówce są także Niemcy, Polska, Niderlandy, Szwecja, Francja, Turcja oraz Włochy.



Podróżni powinni uwzględnić możliwe utrudnienia. W okresie świątecznym zmienia się rozkład jazdy pociągów. Prowadzone są prace m.in. na liniach Gardermobanen i Bergensbanen. Ruch drogowy również będzie wzmożony. Dodatkowo sytuacja geopolityczna wpływa na połączenia do regionu Bliskiego Wschodu.

