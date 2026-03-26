26 marca 2026 13:02

Polska wśród najczęściej wybieranych kierunków. Norwegowie planują tam świąteczne wyjazdy

Na norweskich lotniskach rozpoczyna się intensywny okres wielkanocnych podróży. W ciągu najbliższych dni w trasę wyruszy około 1,5 mln pasażerów.
1,5 mln pasażerów w krótkim okresie oznacza skokowy wzrost ruchu lotniczego. fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Największe natężenie ruchu przewidziano na piątek 27 marca. Tego dnia cztery główne lotniska obsłużą ponad 132 tys. podróżnych. Avinor informuje o pełnej gotowości operacyjnej. Spodziewane są duże kolejki i wzmożony ruch. Okres świąteczny jednocześnie otwiera sezon wzmożonego ruchu.
Początek intensywnego sezonu

Wielkanoc oznacza początek bardzo intensywnego okresu na lotniskach. Wiosną pojawi się wiele długich weekendów i dni wolnych. Ruch pasażerski ma dorównywać letnim szczytom. Na lotnisku w Oslo liczba pasażerów może sięgać blisko 100 tys. dziennie. To oznacza większe obciążenie infrastruktury.

Największy ruch rozłoży się na kilka dni. Między 25 marca a 7 kwietnia obsłużonych zostanie ponad 1,5 mln pasażerów. Najwięcej podróżnych przypada na lotnisko w Oslo – ponad 995 tys. Bergen, Stavanger i Trondheim również notują wysokie liczby. Kulminacja powrotów nastąpi na początku kwietnia. Ruch będzie intensywny zarówno krajowo, jak i międzynarodowo.

Wiosenne temperatury zachęcają do wyboru kierunków wypoczynkowych zamiast zimowych.

Wiosenne temperatury zachęcają do wyboru kierunków wypoczynkowych zamiast zimowych.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Kierunki podróży i utrudnienia

Najpopularniejszym kierunkiem pozostaje Norwegia. Blisko 1 mln osób wybiera podróże krajowe. Wśród kierunków zagranicznych na pierwszym miejscu znajduje się Hiszpania. Kolejne miejsca zajmują Dania i Wielka Brytania. W czołówce są także Niemcy, Polska, Niderlandy, Szwecja, Francja, Turcja oraz Włochy.

Podróżni powinni uwzględnić możliwe utrudnienia. W okresie świątecznym zmienia się rozkład jazdy pociągów. Prowadzone są prace m.in. na liniach Gardermobanen i Bergensbanen. Ruch drogowy również będzie wzmożony. Dodatkowo sytuacja geopolityczna wpływa na połączenia do regionu Bliskiego Wschodu.
Linie lotnicze odpowiadają za informowanie o ewentualnych zmianach w rozkładach. Avinor podkreśla, że nie ma dostępu do szczegółów pojedynczych rezerwacji. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać status lotów i komunikaty przewoźników. W obliczu rosnącej liczby podróży coraz większe znaczenie ma przygotowanie i logistyka całej podróży, także poza samym lotniskiem.
Komentarze (1)
Anonimowy
27 minut temu
Zapraszamy do pięknej polski , tylko niech wezmą sporo koron bo strasznie drogo za rudego ,,, dziękuję wam wyborcy rudego ,
