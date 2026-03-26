Polska wśród najczęściej wybieranych kierunków. Norwegowie planują tam świąteczne wyjazdy
Początek intensywnego sezonu
Największy ruch rozłoży się na kilka dni. Między 25 marca a 7 kwietnia obsłużonych zostanie ponad 1,5 mln pasażerów. Najwięcej podróżnych przypada na lotnisko w Oslo – ponad 995 tys. Bergen, Stavanger i Trondheim również notują wysokie liczby. Kulminacja powrotów nastąpi na początku kwietnia. Ruch będzie intensywny zarówno krajowo, jak i międzynarodowo.
Wiosenne temperatury zachęcają do wyboru kierunków wypoczynkowych zamiast zimowych.
Kierunki podróży i utrudnienia
Podróżni powinni uwzględnić możliwe utrudnienia. W okresie świątecznym zmienia się rozkład jazdy pociągów. Prowadzone są prace m.in. na liniach Gardermobanen i Bergensbanen. Ruch drogowy również będzie wzmożony. Dodatkowo sytuacja geopolityczna wpływa na połączenia do regionu Bliskiego Wschodu.